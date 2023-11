Mitte September hat Apple die neue iPhone-Gene­ration veröf­fent­licht. Wir haben seitdem ein iPhone 15 Pro Max im Dauer-Einsatz. Im heutigen Podcast von teltarif.de wollen wir ein Zwischen­fazit nach einein­halb Monaten Nutzung des aktu­ellen Smart­phone-Flagg­schiffs von Apple ziehen.

Wer sich die neue Folge unseres Podcasts ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Arti­kels den Podcast-Player.

Darüber spre­chen wir heute

iPhone 15 Pro Max unter der Lupe

Bild: teltarif.de Unmit­telbar nach dem Verkaufs­start des iPhone 15 Pro Max haben wir unser Test­gerät erhalten. Wir haben das Gerät im perma­nenten Einsatz, parallel zum Samsung Galaxy S23 Ultra und dem ein Jahr älteren iPhone 14 Pro Max. Wie macht sich das aktu­elle Smart­phone-Spit­zen­modell von Apple, auch im Vergleich zu den beiden anderen erwähnten Geräten?

Das neue iPhone-Flagg­schiff ist leichter als sein Vorgänger. Darüber hinaus hat Apple Verbes­serungen an der Haupt­kamera vorge­nommen. Wie machen sich diese Neue­rungen im Alltag? Für wen könnte sich der Umstieg zum aktu­ellen Modell lohnen und in welchen Fällen tut es auch noch das bereits vorhan­dene Smart­phone? Das sind einige der Themen in der aktu­ellen Ausgabe von "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel".

Darüber hinaus bespre­chen wir im Podcast, welches Manko die Mobil­funk-Schnitt­stelle des iPhone 15 Pro Max hat. Wir gehen auf Mobil­funk- und WLAN-Empfang ein. Auch die Akku­leis­tung des Boliden haben wir in der bishe­rigen Zeit der Nutzung unter die Lupe genommen.

Erschei­nungs­weise und Feed­back

Der "Strip­penzieher und Tarif­dschungel"-Podcast erscheint in loser Folge.

Podcast direkt anhören und abon­nieren

