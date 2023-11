iPhone 15: Nutzer beklagen neue Akku-Ladeprobleme

Besitzer eines Smart­phones der iPhone-15-Reihe von Apple beklagen erneut tech­nische Probleme bei der Nutzung kabel­loser Akku-Lade­sta­tionen im Auto. Der Fehler unter­scheidet sich aller­dings von dem, der bei einigen BMW- und Toyota-Fahr­zeugen auftrat. Wie berichtet kam es unter anderem bei Qi-Lade­geräten in einigen BMW-Fahr­zeugen zu einem Ausfall der NFC-Schnitt­stelle des iPhone. Die Folge war, dass die Anwender beispiels­weise Apple Pay nicht mehr nutzen konnten.

Dem Chan­gelog für iOS 17.1.1 zufolge hat Apple dieses Problem mit dem Soft­ware-Update behoben. Einem Bericht von The Verge zufolge kommt es unter iOS 17.1 (und offenbar auch iOS 17.1.1) zu einem neuen Fehler. Demnach werden die Akkus von iPhone 15 (Plus) und iPhone 15 Pro (Max) über die Qi-Lade­geräte von Fahr­zeugen verschie­dener Marken von General Motors nicht mehr, nur noch unzu­ver­lässig oder nur für wenige Sekunden aufge­laden. Neue Akku-Ladeprobleme mit iPhone 15

Fotos: General Motors/teltarif.de, Montage: teltarif.de Betroffen sind dem Bericht zufolge unter anderem die Marken Chevrolet, Cadillac und Buick. Wie es weiter heißt, habe ein Anwender berichtet, sein iPhone 15 Pro Max sei über das Lade­gerät in seinem Chevy Silverado 2500 High Country einwand­frei aufge­laden wurden. Seit der Instal­lation von iOS 17.1 sei das nicht mehr der Fall. Der Lade­vor­gang werde gestartet, aber nach etwa fünf bis zehn Sekunden wieder beendet.

Auch iPhone 14 betroffen?

Der Bericht erwähnt neben der iPhone-15-Serie auch das iPhone 14 Pro Max. Offenbar sind demnach zumin­dest auch einige Smart­phones von Apple aus dem vergan­genen Jahr betroffen. Für das iPhone 12 Pro Max bestä­tigt ein Nutzer hingegen, dass es keine Auflade-Probleme gebe. Diese seien aufge­treten, nachdem er auf ein iPhone 15 Pro Max gewech­selt war.

In einer Stel­lung­nahme gegen­über The Verge sagte General Motors Spre­cher Stu Fowle: "Wir sind uns dieses Problems bewusst und gehen der Sache nach." Aktuell sei es aber zu früh, weitere Details zu nennen. Apple habe sich zu den neuer­lichen Auflade-Problemen bislang nicht geäu­ßert.

Da die Akku-Aufla­dungen über Qi-Lade­geräte in Fahr­zeugen von General Motors-Marken vor der Instal­lation von iOS 17.1 funk­tio­niert haben, sollte Apple den Fehler durch ein erneutes Soft­ware-Update beheben können. Ob der Hersteller bereits mit iOS 17.2 nach­bes­sert, ist noch nicht bekannt.