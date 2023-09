iPhone 15: Neue Apple-Serie im Vergleich mit iPhone 14

Auch im Jahr 2023 gibt es wieder vier iPhone-Modelle, nament­lich iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max. Diese sind die direkten Nach­folger der iPhone-14-Serie. An deren 6,1- und 6,7-Zoll-Formaten hat sich grund­sätz­lich nichts geän­dert. Opti­mie­rungen und Upgrades gibt es aber an zahl­rei­chen anderen Stellen.

Nach­fol­gend verglei­chen wir die verschie­denen Modelle der iPhone-15- und iPhone-14-Serie mitein­ander und stellen die wich­tigsten Unter­schiede heraus (mit Tabelle). Zunächst geht es um den Vergleich von iPhone 15 (Plus) und iPhone 14 (Plus). Auf der zweiten Seite lesen Sie dann den Vergleich von iPhone 15 Pro (Max) und iPhone 14 Pro (Max).

iPhone 15 (Plus) vs. iPhone 14 (Plus)

iPhone 15 (Plus)

Foto: Apple, Montage: teltarif.de

Eine der wich­tigsten Neue­rungen der iPhone-15-Serie ist der USB-C-Anschluss. Apple verab­schiedet sich damit vom altbe­kannten Light­ning-Konnektor. Das war nicht nur längst über­fällig, sondern hängt auch mit den Vorgaben in der Euro­päi­schen Union zusammen. Apple voll­zieht seine Politik der Zwei­klassen-iPhones auch im Jahr 2023 weiter, um die Stan­dard-Modelle iPhone 15 und iPhone 15 Plus noch stärker von den Pro-Modellen zu trennen.

Es klingt etwas nach Recy­cling. Die Stan­dard-Modelle des iPhone 15 haben Mate­rial aus der iPhone-14-Pro-Serie aus dem vergan­genen Jahr erhalten. Zum einen arbeitet jetzt der A16-Bionic-Chip von iPhone 14 Pro (Max) im iPhone 15 (Plus) - so wie es Apple bereits mit dem iPhone 14 (Plus) hand­habte und den Chip des iPhone 13 Pro (Max) unter­brachte.

Endlich ange­passt wurde beim iPhone 15 (Plus) das Display-Design. Das iPhone 14 (Plus) bekam noch die jahre­lang mitge­schleppte Bade­wannen-artige Einker­bung für Sensoren und die Front­kamera. Jetzt haben iPhone 15 und iPhone 15 Plus auch die Dynamic Island erhalten - die Soft­ware-Hard­ware-Symbiose zur Erwei­terung von Features wie Medi­ensteue­rung und Live-Akti­vitäten-Verfol­gung je nach unter­stützter Appli­kation. iPhone 14 (Plus)

Foto: Apple, Montage: teltarif.de An den Display­größen hat sich nichts geän­dert. Weiterhin gibt es 6,1 Zoll (iPhone 15) und 6,7 Zoll (iPhone 15 Plus) wie auch beim iPhone 14 (Plus). Die Displays der neuen iPhones sollen insge­samt jedoch deut­lich heller sein. Apple gibt unter anderem im Daten­blatt eine höhere Spit­zen­hel­lig­keit von 2000 nits im Freien an.

Auch von der Kamera des iPhone 14 Pro haben iPhone 15 und iPhone 15 Plus etwas abge­kommen und wurden mit der 48-Mega­pixel-Haupt­linse ausge­stattet. Zudem gibt es jetzt einen bis zu zwei­fach opti­schen Zoom.

iPhone 15 und iPhone 15 Plus werden wie auch iPhone 14 und iPhone 14 Plus jeweils in drei Spei­cher­vari­anten mit 128 GB, 256 GB und 512 GB ange­boten.

Auf der nächsten Seite verglei­chen wir iPhone 15 Pro (Max) und iPhone 14 Pro (Max) mitein­ander. 1 2