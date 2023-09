teltarif.de Talk: Lohnt sich der Umstieg zum iPhone 15?

Die vier Modelle des iPhone 15, die Apple Watch Series 9 und die Apple Watch Ultra 2 sind seit einer Woche auf dem Markt. Wir haben die neuen Apple-Geräte bereits auspro­biert und spre­chen im heutigen Podcast mit unserem Smart­phone-Experten Alex­ander Emunds darüber, was uns in ersten Tests aufge­fallen ist. Datenblätter Apple iPhone 15

Wer sich die neue Folge unseres Podcasts ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Arti­kels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Down­load-Möglich­keit, und der "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel"-Podcast kann auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abon­niert werden. Nicht zuletzt findet sich der Podcast von teltarif.de auch bei Spotify, YouTube, Amazon und Deezer.

Darüber spre­chen wir heute

Gespräch zu iPhone 15 und Apple Watch Series 9

Foto: teltarif.de Die neuen iPhones sind da. Viele Apple-Fans werden sich daher fragen, ob sich der Umstieg von ihrem bereits vorhan­denen Gerät lohnt. Wir konnten die Smart­phones in den vergan­genen Tagen auspro­bieren und erzählen im Podcast über die Neue­rungen bei Kamera und Gehäuse. Wir gehen darüber hinaus auch darauf ein, dass der Wechsel vom Light­ning-Anschluss zur USB-C-Norm neben einem lachenden auch mit einem weinenden Auge verbunden ist.

Wir haben auch erste Vergleiche ange­stellt, einer­seits mit der iPhone-14-Serie aus dem vergan­genen Jahr, aber auch mit Smart­phones anderer Hersteller. So hat Apple dem iPhone 15 Pro Max eine Peri­skop-Linse mit auf den Weg gegeben, die die Zoom-Funk­tion gegen­über anderen Smart­phones von Apple verbes­sert. Wir haben kurz auch mit dem Samsung Galaxy S23 Ultra vergli­chen und berichten im Podcast über das Ergebnis.

Neue­rungen gibt es auch bei der Apple Watch. Neben einem leis­tungs­fähi­geren Prozessor wäre ein helleres Display zu erwähnen. Eine neue Funk­tion, die Apple anbieten will, gibt es aber erst nach dem nächsten Soft­ware-Update. Auch dazu erzählen wir mehr in der neuen Ausgabe des Podcasts von teltarif.de.

Erschei­nungs­weise und Feed­back

Der "Strip­penzieher und Tarif­dschungel"-Podcast erscheint in loser Folge.

