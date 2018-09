Podcast: iPhone XS Max mit eSIM und Dual-SIM im Test

Podcast zur neuen iPhone-Generation Im heutigen Podcast von teltarif.de dreht sich alles um die neue iPhone-Generation von Apple. iPhone XS und iPhone XS Max sind seit einer Woche erhältlich. Mit dem iPhone XR folgt in einem Monat das dritte Modell. Wir haben uns bei unseren ersten Gehversuchen und auch im ausführlichen Test zunächst auf das neue Phablet-Flaggschiff, das iPhone XS Max, konzentriert.

Darüber sprechen wir heute

Wir haben das iPhone XS Max seit einer Woche im Einsatz und konnten so auch über den eigentlichen Test hinaus Erfahrungen mit dem Boliden im Alltag sammeln. Zudem hatten wir die Möglichkeit, das Phablet auch mit eSIM und Dual-SIM-Funktion auszuprobieren - ein Feature, das offiziell noch gar nicht zur Verfügung steht.

Im Podcast gehen wir unter anderem auf die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zum iPhone X aus dem vergangenen Jahr ein. Wir zeigen auf, warum sich Apple mit der Dual-SIM-Freischaltung offenbar bewusst etwas länger Zeit gelassen hat und das Feature derzeit noch nicht offiziell anbietet.

Wir gehen aber auch kurz auf das dritte neue Smartphone von Apple ein, das erst Ende Oktober erhältlich sein wird. Nicht zuletzt gibt es einen Abgesang auf iPhones mit kleinen Displays, zumal es für das inzwischen nicht mehr offiziell erhältliche iPhone SE keinen Nachfolger mehr zu geben scheint.

