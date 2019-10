Preiskracher-Aktion: iPhone XR im Schnäppchen-Check

Das iPhone XR, das Apple im vergan­genen Jahr auf den Markt gebracht hat, gehört noch lange nicht zum alten Eisen. Ganz im Gegen­teil: Die Akku­lauf­zeit ist im Vergleich zu vielen anderen Smart­phones von Apple hervor­ragend, das iPhone XR hat nicht nur ein Update auf iOS 13 erhalten. Es dürfte auch in den kommenden Jahren noch mit der jeweils aktu­ellen Firm­ware versorgt werden.

Nun bietet mobilcom-debitel das iPhone XR im Rahmen seiner Preis­kracher-Aktionen an. Das Smart­phone ist ab Sonntag, 6. Oktober, auf der Akti­onsseite verfügbar und wird laut Auskunft des zur freenet Gruppe gehö­renden Service Provi­ders ange­boten, "solange der Vorrat reicht". In der Vergan­genheit endeten die sonn­tags gestar­teten Preis­kracher-Ange­bote oft am jeweils darauf­folgenden Mitt­woch.

64-GB-Version für 629 Euro

iPhone XR Im Rahmen der Aktion ist die 64-GB-Version des iPhone XR für 629 Euro erhält­lich. Damit unter­bietet mobilcom-debitel in der Tat die meisten anderen Online-Händler, die das gleiche Smart­phone in der Regel zu Preisen ab etwa 645 Euro verkaufen. Ausnahmen sind eBay-Ange­bote, bei denen aber in der Regel die Stück­zahl begrenzt oder nur eine Farb­vari­ante verfügbar ist, während mobilcom-debitel das Handy wahl­weise in Schwarz, Weiß und Rot anbietet.

Wer sich für das Gerät inter­essiert, sollte bedenken, dass 64­GB Spei­cher­platz schnell knapp werden können, zumal ein Teil der Kapa­zität vom Betriebs­system bean­sprucht wird. Wer viele Apps instal­liert, dabei mögli­cher­weise auch Spiele nutzt und zudem viele Fotos oder Videos spei­chert, dürfte recht schnell an die Grenze der Spei­cher­kapa­zität kommen.

Modell mit 128 GB Spei­cher als Alter­native

Um etwas flexi­bler zu bleiben sollten Käufer eher zur Version des iPhone XR mit 128 GB Spei­cher greifen. Diese ist im Rahmen der Aktion für 699 Euro erhält­lich. Dieses Angebot kann mit anderen Online-Händ­lern mithalten, wo das gleiche Smart­phone eben­falls zu Preisen ab etwa 700 Euro ange­boten wird. Ausnahmen sind auch hier einzelne eBay-Ange­bote oder Offerten, wo nur eine Farb-Vari­ante erhält­lich ist.

Wie immer bei den Preis­kracher-Aktionen von mobilcom-debitel gilt: Kunden, die das Smart­phone zur nächsten Filiale zur Abho­lung bestellen, sparen die ansonsten übli­chen Versand­kosten von 4,95 Euro. In einer weiteren Meldung lesen Sie, wie das iPhone XR im Test von teltarif.de abge­schnitten hat.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (3)