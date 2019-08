Schnäppchen-Check: Apple iPhone XR als Preiskracher

Ab heute bis zum 21. August bietet mobilcom-debitel das iPhone XR als neuen "Preis­kracher" an. Das Budget-iPhone ist in den Farben Schwarz, Weiß, Rot, Blau, Coral und Gelb in den Spei­cher­vari­anten 64, 128 und 256 GB erhält­lich. Lohnt sich das Angebot?