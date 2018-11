iPhone XR: Haptic Touch nun auch für Benachrichtigungen

iPhone XR: Haptic Touch greift jetzt auch bei den Benachrichtigungen iPhone XR: Haptic Touch greift jetzt auch bei den Benachrichtigungen

Apple weitet Haptic Touch für das iPhone XR aus

Apple iPhone XR Datenblatt

Test

Unboxing

Verkaufsstart

Neuvorstellung

Um das iPhone XR günstiger als die XS-Geschwister zu realisieren, musste Apple bekanntermaßen manche Komfortfeatures, wie etwa 3D Touch, streichen. Stattdessen macht das iPhone XR vom sogenannten Haptic Touch Gebrauch, das jedoch noch nicht in allen relevanten Systembereichen integriert wurde. Besitzer dieses Apple-Handys erhalten mit dem neuesten Update die Möglichkeit, Haptic Touch auch für Benachrichtigungen zu benutzen. In iOS 12.1.1 Beta 2 kommt diese Funktion zum Einsatz. Durch die Aktualisierung reicht ein langer Druck auf eine Benachrichtigung aus, um sie vollständig zu öffnen.

„Günstig“ ist ein dehnbarer Begriff, zwar liegt die UVP des XR-Modells 300 Euro unterhalb jener der XS-Variante, 849 Euro sind dennoch viel Geld. Das könnte einer der Gründe sein, weshalb sich das iPhone XR nicht so gut zu verkaufen scheint, wie von Apple erhofft. Rein auf die Technik bezogen macht das preiswerteste Smartphone des 2018er Apple-Trios jedoch eine gute Figur, was wir im Test mit einer Benotung von 1,8 („gut“) honorierten. In unserem Bericht gingen wir auch auf das Haptic-Touch-Feature ein. Hierbei hält der Anwender ein Element des Bildschirms länger gedrückt, um eine alternative Aktion auszulösen. iPhone XS und iPhone XS Plus lösen das mit festerem Druck mittels 3D Touch. Letztgenannte Methode geht flotter vonstatten, doch auch das mit Vibration unterstützte Haptic Touch erledigt seine Aufgaben, wie es soll. Dank iOS 12.1.1 Beta 2 trifft das beim iPhone XR also jetzt auch auf die erweiterte Ansicht von Benachrichtigungen zu.

Weg mit der Wisch-Methode

Vor dem Update gab es für die Anwender eine eher umständliche Methode, Benachrichtigung aufzuklappen, um mehr vom Inhalt zu sehen oder Optionen auszuwählen. So musste man die gewünschte Mitteilung in der Leiste erst zur Seite ziehen und dann den Button zum Ansehen der Meldung anklicken. Haptic Touch steht dem iPhone XR in Bereichen wie dem Startbildschirm zur Verfügung. Dort lässt sich beispielsweise die Taschenlampe mit einem langen Druck starten (via 9to5Mac).

E-Mail

E-Mail Drucken 2 Teilen (4)