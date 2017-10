Ab sofort Vorbestellungen für iPhone X möglich

iPhone X jetzt vorbestellbar, in einer Woche lieferbar Apple hat im September gleich drei neue Smartphones angekündigt. iPhone 8 und iPhone 8 Plus gingen bereits wenige Tage nach der Keynote in den Verkauf. Jetzt folgt das iPhone X. Dabei handelt es sich um das neue Flaggschiff-Modell des amerikanischen Herstellers, das anlässlich des zehnten iPhone-Geburtstags veröffentlicht wird. Dabei setzt Apple erstmals auf ein neues, moderneres Design.

Hatte Apple frühere iPhone-Modelle in der Regel zunächst nur in einigen wenigen Ländern ins Rennen geschickt und die Vermarktung sukzessive auf weitere Staaten ausgebaut, so kann das iPhone X ab sofort in 55 Ländern weltweit vorbestellt werden. Umso brisanter könnte sich die Liefersituation entwickeln, zumal im Vorfeld des Verkaufsstarts bereits Branchenberichte die Runde machten, nach denen am ersten Tag nur drei Millionen Exemplare des neuen Apple-Flaggschiffs zur Verfügung stehen sollen.

Analysten rechnen mit einer großen Nachfrage nach dem neuen Smartphone-Spitzenmodell von Apple. Bis zum Jahresende sollen rund 25 bis 30 Millionen Exemplare des Mobiltelefons zur Verfügung stehen. Branchenspekulationen zufolge reicht das aber nicht zur Deckung der Nachfrage. Hintergrund seien Probleme bei der Herstellung des Telefons, die erst Anfang kommenden Jahres ausgeräumt sein sollen.

Günstigste Version kostet 1149 Euro

Wer sich für das iPhone X interessiert, muss tief in die Tasche greifen. Das Smartphone ist wahlweise mit 64 und 256 GB Speicherplatz zu bekommen. Dabei schlägt selbst das "kleine" Modell mit einem Verkaufspreis von 1149 Euro zu Buche. Das Modell mit 256 GB Speicherkapazität wird ohne Vertrag für 1319 Euro verkauft. Allerdings ist das neue Apple-Handy auch in Verbindung mit einem Laufzeitvertrag kein Schnäppchen, wie das Beispiel der Angebote mit MagentaMobil-Tarifen der Deutschen Telekom zeigt.

Abzuwarten bleibt, wie sich die Verfügbarkeit des iPhone X entwickelt. In einem weiteren Beitrag haben wir bereits Tipps zur Vorbestellung veröffentlicht, die helfen könnten, recht früh an das gewünschte Modell zu kommen. Sollte es mit der Vorbestellung nicht klappen, so bliebe noch der Kauf am kommenden Freitag, 3. November. An diesem Tag wird das iPhone X ausgeliefert und Apple hat bereits angekündigt, in den stationären Läden auch wirklich Geräte verfügbar zu haben.

Mit etwas Glück haben Sie aber auch die Möglichkeit, kostenlos und ohne weitere Verpflichtungen ein iPhone X zu bekommen. Wir verlosen das Jubiläums-Smartphone von Apple in Spacegrau mit 256 GB Speicherplatz. Auf unserer Gewinnspielseite erfahren Sie, was Sie tun müssen, um am Preisausschreiben teilzunehmen.