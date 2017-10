iPhone X vorbestellen: So steigen die Chancen auf schnelle Lieferung

Wer am kommenden Freitag ein iPhone X vorbestellen will, kann schon jetzt erste Vorbereitungen treffen, um sich Chancen auf eine möglichst schnelle Lieferung zu sichern.

iPhone-X-Bestellung schon jetzt vorbereiten Viele Apple-Fans warten auf die Möglichkeit, das neue Smartphone-Flaggschiff iPhone X vorbestellen zu können. Am kommenden Freitag, 27. Oktober, soll es soweit sein. Eine Woche später will Apple die ersten Geräte ausliefern. Dabei halten sich Gerüchte, nach denen die verfügbaren Stückzahlen zunächst sehr klein sein werden. Wie aber sichern sich Interessenten die größten Chancen auf ein iPhone X, das dann auch möglichst zeitnah geliefert wird?

In der Regel nimmt Apple seinen Online-Store einige Stunden vor dem Verkaufsstart neuer Produkte offline. Das dürfte am kommenden Freitagmorgen nicht anders sein. Um 0 Uhr Pazifik-Zeit soll der Vorverkauf des iPhone X starten. Aufgrund der Zeitverschiebung zwischen Mitteleuropa und der amerikanischen Westküste ist es hierzulande dann bereits 9 Uhr vormittags.

Start nicht immer pünktlich

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Apple nicht zwingend exakt zu diesem Zeitpunkt seinen Online-Store wieder freigibt, sodass beispielsweise Bestellungen des iPhone X möglich sind. Teilweise erfolgt die Freischaltung schon wenige Minuten früher, zum Teil aber auch erst kurz nach dem offiziellen Termin.

So könnte es sich lohnen, am Freitag schon kurz vor 9 Uhr den Apple Store im Internet aufzurufen und die Seite immer wieder neu zu laden, um direkt zum Zeitpunkt der Freischaltung die Bestellung tätigen zu können. Schon im Vorfeld sollten die Kreditkartendaten hinterlegt werden, um wertvolle Sekunden zu gewinnen. Sobald der Store freigeschaltet ist, kommt es nämlich auch ein bisschen auf Glück und Geschwindigkeit an, wenn es darum geht, das neue iPhone zu einem möglichst frühen Liefertermin zu ergattern.

Apple-Store-App als Geheimtipp

Schneller als über den Browser am PC oder Mac geht es indes über die Apple-Store-App am iPhone, iPad oder iPod touch. Auf diesem Weg war der Store in der Vergangenheit oft schon einige Minuten früher erreichbar und die Server waren weniger stark ausgelastet, sodass sich die Bestellungen schneller tätigen ließen.

Das Wunschmodell des iPhone X kann sich der Interessent schon jetzt aussuchen und als Favorit in der App definieren. Nach der Freischaltung des Stores den Favoriten auszuwählen und in die virtuelle Einkaufstasche zu legen spart Zeit, die letzten Endes entscheidend dafür sein kann, ob man recht frühzeitig zum Zug kommt oder eben länger auf das iPhone X warten muss.

Bestellprozess zügig abschließen

Während des Bestellprozesses sollte man dennoch nicht ins Stocken geraten. Die Anzeige des voraussichtlichen Liefertermins kann sich noch während des Vorgangs verändern, wie die Erfahrungen in der Vergangenheit gezeigt haben. So wurde der Termin teilweise im Laufe der Order um mehrere Wochen nach hinten verschoben. Das dürfte beim iPhone X nicht anders sein.

Schon im Vorfeld sollten auch für die Apple-Store-App die Kreditkartendaten überprüft und zumindest der Sicherheitscode neu eingegeben werden. Wird der Store in der App am Freitagmorgen als offline angezeigt, so empfiehlt es sich, die Anwendung nicht nur zu schließen, sondern vor dem Neustart auch aus dem Multitasking-Menü zu löschen. Nur dann ist gewährleistet, dass die Inhalte beim nächsten Versuch auch wirklich neu geladen werden.

Und wenn das alles nicht hilft? Mit etwas Glück können Sie ein iPhone X sogar kostenlos bekommen. Wir verlosen das neue Apple-Flaggschiff in Spacegrau mit 256 GB Speicherplatz. Wie Sie an der Verlosung teilnehmen können, erfahren Sie auf unserer Gewinnspiel-Seite.