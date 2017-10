iPhone X: Wartezeiten bis Dezember

Werbung für das iPhone X im Apple Store Abu Dhabi Seit gestern ist das iPhone X von Apple vorbestellbar. Bereits im Vorfeld ließ auch Apple selbst durchblicken, dass die Bestände knapp sind. Wir hatten direkt um 09.01 Uhr an drei Standorten versucht, Bestellungen zu tätigen - einerseits über die Apple-Store-App auf iPhone und iPad, andererseits browserbasiert an einem Windows-PC.

De facto wurde der Store mit einigen Minuten Verspätung wieder eröffnet. Die Server von Apple waren auf den Ansturm gut vorbereitet. Verzögerungen gab es beim Bestellprozess nämlich kaum. Allerdings wurde schon in den ersten Sekunden nach Store-Freischaltung ein Liefertermin erst zwischen dem 21. und 28. November und nicht etwa zum offiziellen Verkaufsstart am 3. November in Aussicht gestellt.

Ähnlich erging es auch verschiedenen Lesern, wie diese gegenüber unserer Redaktion berichteten. Somit war das Kontingent der zum 3. November verfügbaren Geräte offenbar extrem klein - falls es ein solches in Deutschland überhaupt gab.

Bestellung zur Abholung im Store am 3. November

Die einzige Möglichkeit, vorzubestellen und ein iPhone X direkt am 3. November zu bekommen, war die Reservierung zur Abholung in einem Apple Store. Das klappte bei unserem Test in einem Fall, in einem Fall anderen aber nicht. Hier wurde diese Option zunächst angezeigt. Im weiteren Bestellprozess erhielten wir die Mitteilung, die Abholung stünde nicht zur Verfügung.

Immerhin waren selbst gegen 09.30 Uhr noch Geräte zur Lieferung zwischen dem 21. und 28. November vorbestellbar. Im Laufe des gestrigen Vormittags stiegen die Lieferzeiten wie erwartet kontinuierlich an. Wer jetzt eines der neuen Smartphone-Spitzenmodelle von Apple vorbestellt, muss sich bei allen vier Versionen, in denen der Hersteller den Handheld verkauft, fünf bis sechs Wochen gedulden.

Diese Angabe bedeutet allerdings nicht, dass man in knapp eineinhalb Monaten das iPhone X tatsächlich zugestellt bekommt. Vielmehr wird das Telefon dann verschickt, so dass noch einige Tage vergehen, bis es beim Empfänger ankommt. Sprich: Wer eines der neuen Apple-Smartphones zu Weihnachten bekommen möchte, sollte mit seiner Bestellung nicht mehr allzu lange warten.

Wird das iPhone X doch früher geliefert?

Allerdings gilt es auch zu berücksichtigen, dass Apple im Online-Store eher "pessimistische" Liefertermine angibt. So ist es auch beim iPhone X denkbar, dass ein jetzt für den Versand in fünf bis sechs Wochen vorgesehenes Gerät vielleicht doch schon im November beim Kunden ankommt.

Mit etwas Glück haben Sie übrigens die Möglichkeit, kostenlos ein iPhone X zu bekommen. teltarif.de verlost das neue Highend-Smartphone in der Version mit Rückseite in Spacegrau und 256 GB Speicherplatz. Auf unserer Gewinnspielseite erfahren Sie, wie Sie sich die Chance auf den Boliden sichern können.