Ausgepackt: Das ist das iPhone X

iPhone X im Unboxing

Seit Monaten gab es Gerüchte um das iPhone X als neues Smartphone-Flaggschiff von Apple. Am 12. September wurde das Gerät schließlich offiziell vorgestellt. Nachdem Interessenten seit dem Freitag vergangener Woche die Möglichkeit hatten, das neue Apple-Handy vorzubestellen, befindet sich der Bolide ab sofort im Verkauf.

Auch in der teltarif.de-Redaktion ist das iPhone X mittlerweile angekommen. In den nächsten Tagen und Wochen werden wir das Gerät ausführlichen Tests unterziehen. Zunächst präsentieren wir Ihnen das Jubiläums-Smartphone, das gegenüber den früheren Modellen in neuem Design erscheint, in einem Unboxing.

Mit einem Klick auf das Bild können Sie jeweils zur nächsten Seite wechseln.