iPhone X: Bei Anruf streikt das Display

Auch wenn ein Smartphone heutzutage eine Unmenge an Funktionen bietet, gehört das Telefonieren nach wie vor zu den Grundfunktionen. Allerdings ist mehrheitlich das iPhone X von einem Problem betroffen, welches genau das verhindert.

Surfen im Netz, Videospiele spielen, in unbekannten Regionen navigieren, Computer aus der Ferne steuern oder auch das wandelnde Lexikon: Ein Smartphone ist zum echten Tausendsassa geworden. Zu den teuersten derzeit erhältlichen Smartphones gehört das iPhone X von Apple, nur hat dieses aktuell ein ernstes Problem.

Seit etlichen Wochen häufen sich im Netz die Berichte von iPhone-X-Besitzern, die nicht mehr telefonieren können. Genauer gesagt wie bei Twitter, reddit und auch den Apple-eigenen Support-Foren davon berichtet, dass eingehende Anrufe nicht mehr angenommen werden können.

Das Problem äußert sich so, dass der Touchscreen kurzerhand bei einem eingehenden Anruf einfriert und auf keinerlei Berührungen mehr reagiert. Erst nach etwa 10 Sekunden soll das Display wieder auf Berührungen reagieren, heißt es.

Fehler in der Steuersoftware

Telefonieren mit dem iPhone X ist derzeit nicht ganz unproblematisch Apple hat das Problem mittlerweile eingestanden und arbeitet den Angaben zufolge an einem entsprechenden Update. Nicht ganz unerheblich ist dabei zu erwähnen, dass nicht nur das iPhone X von diesem Problem betroffen ist. Mindestens ein Besitzer des iPhone 6 mit instalilertem iOS 11.0.3 ist ebenfalls bekannt. Dennoch konzentrieren sich die Meldungen auf das Apple-Flaggschiff.

Was genau den Fehler auslöst, lässt sich derzeit schwer sagen. Den Berichten im Apple Support-Forum nach scheint die Ursache selbst in der Ansteuerung des Touchscreens durch iOS zu liegen, was nach einem vergleichsweise einfach zu lösenden Software-Problem klingt. Es könnte daher sein, dass demnächst das nächste kleinere iOS-Update zum Download freigegeben werden könnte.

Für betroffene iPhone-Nutzer dürfte es ein eher schwacher Trost sein, dass Anrufe mit der Home-Taste auch weiterhin angenommen werden könnten. Im Fall des iPhone X ein nicht praktikabel umsetzbarer Vorschlag. Ebenfalls interessant ist, dass sich gerade bei Twitter vermehrt Betroffene zu Wort melden, sodass nicht mehr von Einzelfällen gesprochen werden kann.

