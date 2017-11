iPhone-X-Gesten: So kommen Sie an alle Funktionen

Gestensteuerung beim iPhone X Das iPhone X kommt als erstes Smartphone von Apple ohne die bislang bekannte Home-Taste. Dadurch ändert sich auch die Bedienung des Handys gegenüber den bisherigen Handhelds des amerikanischen Technologiekonzerns. Wie kommt man jetzt auf den Startbildschirm oder ins Kontrollzentrum? Wo findet man jetzt die Akkustand-Anzeige in Prozent? Diesen und weiteren Punkten sind wir auf den Grund gegangen.

Das Einschalten des iPhone X funktioniert noch genauso wie bei den früheren Apple-Smartphone. Die Power-Taste auf der rechten Außenseite des Smartphones wird gedrückt, bis das Apple-Logo auf dem Display angezeigt wird. Das Ausschalten funktioniert wiederum anders als bei den bisherigen iPhone-Modellen. Entweder man ruft den Punkt "Ausschalten" ganz unten im Menü Einstellungen - Allgemein des iPhone X auf oder es werden die Power-Taste und einer der beiden Lautstärke-Regler parallel gedrückt, bis der virtuelle Schieberegler auf dem Touchscreen angezeigt wird. Im gleichen Menü ist auch die Notruf-Funktion zu finden.

Um vom Sperrbildschirm auf den Homescreen zu wechseln, kann sich der Nutzer per Face ID oder durch die Eingabe seines Passcodes authentifizieren. Bei der Nutzung der Gesichtserkennung muss anschließend noch eine Gestenbewegung vom unteren Bildschirmrand nach oben erfolgen, während der Startbildschirm nach der Eingabe des Passcodes sofort angezeigt wird.

So funktionieren Multitasking und das Kontrollzentrum

Multitasking, also das schnelle Wechseln zwischen zuletzt genutzten Apps, ist vom Startbildschirm aus verfügbar, indem man vom unteren Bildschirmrand mit dem Finger nach oben streicht und dann einen Moment innehält. Aus einer geöffneten Anwendung heraus kann der Nutzer auch am unteren Displayende nach rechts streichen, um die zuletzt verwendeten Programme aufzurufen.

Das Kontrollzentrum ist mit dem iPhone X erreichbar, indem man vom rechten oberen Rand des Touchscreens mit dem Finger nach unten streicht. Hier sind nun neben den bekannten Komponenten auch die Akkustand-Anzeige in Prozent, der Name des Providers bzw. des Netzes, in dem das Smartphone gerade eingebucht ist, Details zu einer möglicherweise eingerichteten Rufumleitung und zur eventuell aktivierten "Nicht-stören"-Funktion zu finden.

Siri ist über die Power-Taste zu erreichen. Die Sprachassistentin "hört zu", solange dieser Ein/Aus-Schalter gedrückt gehalten wird. Bedienungshilfen - etwa für sehbehinderte Nutzer - lassen sich durch dreifaches Drücken dieses Schalters aktivieren. Ein Screenshot kann wiederum angefertigt werden, indem der Power-Knopf und die obere Lautstärke-Taste gleichzeitig betätigt werden.

Doppelklick für App-Kauf und Apple Pay

App-Kauf durch zweimaliges Drücken des Power-Buttons bestätigen Anders als bisher bei Smartphones von Apple üblich funktioniert jetzt auch der Kauf von Apps. Die Bestätigung per Touch ID ist nicht mehr möglich und Face ID eignet sich nicht, wenn man ohnehin die ganze Zeit auf das Telefon schaut. Zur Bestätigung, dass die im AppStore gefundene Anwendung auch wirklich installiert werden soll, wird stattdessen nun zweimal hintereinander die Power-Taste betätigt.

Um Apple Pay zu nutzen, muss der Kunde beim iPhone X die Ein/Aus-Taste des iPhone zweimal schnell hintereinander drücken. Anschließend wird die virtuelle Kreditkarte in der Apple Wallet angezeigt und der Kunde kann seine Identität mit Face ID bestätigen. Das funktioniert aus dem Ruhezustand heraus genauso wie vom Homescreen aus. Als letzten Schritt wird das iPhone wie gehabt an das Terminal an der Kasse gehalten, das natürlich auch für kontaktlose Zahlungen geeignet sein muss. Offiziell ist Apple Pay in Deutschland nach wie vor nicht gestartet. In einer weiteren Meldung haben wir aber bereits aufgezeigt, wie Sie Apple Pay hierzulande schon jetzt anmelden und nutzen können.

Wenn technische Probleme beim Betrieb des Smartphones auftreten, kann ein Neustart des Telefons möglicherweise weiterhelfen. Dieser lässt sich beim iPhone X erzwingen, indem kurz nacheinander die Lautstärke-höher- und Lautstärke-niedriger-Taste betätigt werden. Direkt anschließend wird der Power-Button gedrückt gehalten, bis das Handy mit der Anzeige eines Apple-Logos die Einleitung des Neustarts signalisiert.

In einer weiteren Meldung finden Sie unseren Hands-On-Test zum iPhone X.