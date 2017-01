iPhone X bekommt Gesten- und Gesichtserkennung

Das iPhone X soll als drittes Apple-Smartphone neben den S-Versionen von iPhone 7 und iPhone 7 Plus auf den Markt kommen. Es soll sich unter anderem durch ein OLED-Display von den bisherigen iPhones abheben.

Kommt das iPhone X als Jubiläums-Smartphone? Wie berichtet feiert Apple in diesem Jahr den zehnten iPhone-Geburtstag. Nun gibt es aktuelle Branchen-Spekulationen, die sich auf den Wall-Street-Analysten Timothy Arcuri stützen, nach denen Apple ein Jubiläums-Smartphone unter der Bezeichnung iPhone X auf den Markt bringen könnte. Dieses soll den Angaben zufolge einen bis zu 5,8 Zoll großen Touchscreen bekommen.

Der Handheld muss nicht unbedingt größer werden als die bisherigen Plus-Modelle des Apple-Handys. Vielmehr wäre es denkbar, das Display bis zum Gehäuserand zu erweitern. So gibt es unter anderem Hinweise darauf, dass Apple Komponenten wie die FaceTime-Kamera und den Fingerabdruck-Sensor in den Bildschirm integriert.

Weitere Features des iPhone X sollen einem Bericht von Apple Insider zufolge Laser- und Infrarot-Sensoren sein, die neue Arten der Gesichtserkennung und Gestensteuerung ermöglichen sollen. So wäre das Phablet möglicherweise über die Gesichtserkennung entsperrbar, was die Eingabe eines Codes oder die Nutzung des Fingerabdrucksensors zu diesem Zweck überflüssig machen könnte.

S-Modelle der iPhone-Generation von 2016

Neben dem iPhone X rechnet Arcuri, der für den Finanzdienstleister Cowen Group arbeitet, mit S-Modellen von iPhone 7 und iPhone 7 Plus. Diese dürften gegenüber der aktuellen Smartphone-Generation von Apple nur geringfügige Neuerungen aufweisen. So wird - wie in jedem Jahr - mit einem schnelleren Prozessor und möglicherweise auch mehr Arbeitsspeicher im Vergleich zur iPhone-Generation des vergangenen Jahres gerechnet.

Uneins sind sich die Analysten hinsichtlich der Display-Technik, die bei der diesjährigen iPhone-Generation eingesetzt wird. Wird für das iPhone X mit einem OLED-Touchscreen gerechnet, so könnten iPhone 7S und iPhone 7S Plus mit LCD-Bildschirmen ausgestattet sein. Hintergrund könnten Lieferengpässe im OLED-Bereich sein. Verfügbar sein werden die neuen Smartphones von Apple voraussichtlich im Herbst.

Nachfolger für iPhone SE?

Unklar ist die Zukunft eines iPhone-Modells mit besonders kleinem Display. Das im März 2016 vorgestellte iPhone SE war zwar ein Verkaufserfolg. Allerdings ist die Gewinnspanne bei diesem Gerät für Apple deutlich kleiner als bei den größeren Smartphones. So wird zumindest für 2017 nicht mit einem Nachfolger gerechnet.

Das iPhone X könnte die zuletzt sinkenden Verkaufszahlen für die Smartphones von Apple wieder beflügeln. So rechnet auch der Analyst Arcuri damit, dass sich das Jubiläums-Handy zum bestverkauften Apple-Smartphone aller Zeiten entwickeln könnte. Zu den Verkaufsaussichten für die verbesserten Versionen der bekannten iPhone-Modelle äußerte sich Arcuri dagegen nicht.

Vor einigen Tagen haben wir bereits darüber berichtet, dass die nächste iPhone-Generation nach IP68 vor Wasser und Staub geschützt sein könnte.