iPhone X: So lange müssen Sie auf das Apple-Flaggschiff warten

In diesem Jahr hat Apple drei neue iPhone-Modelle auf den Markt gebracht Das iPhone X von Apple ist seit zwei Wochen auf dem Markt. Eine Woche zuvor war das neue Smartphone-Flaggschiff des amerikanischen Herstellers bereits vorbestellbar. Insbesondere Vorbesteller mussten schnell sein, denn das zum Marktstart verfügbare Kontingent war innerhalb weniger Minuten vergriffen.

In den ersten Tagen nach Freigabe der Bestellungen verschlechterte sich die Verfügbarkeit des iPhone X zunächst weiter. So gab Apple zum Teil bis zu sechs Wochen Wartezeit an - wohlgemerkt für den Versand des bestellten Geräts, das nach der Übergabe an den Paketdienst ja auch noch einige Tage auf dem Weg zum Käufer benötigt.

Apple verschickt das iPhone X zum Teil direkt von der chinesischen Produktionsstätte aus, wie aus der Paketverfolgung bei verschiedenen Kunden hervorgegangen ist. Trotzdem freuten sich in den vergangenen Tagen immer wieder Käufer darüber, dass ihr bestelltes Smartphone deutlich früher geliefert wurde als vom Hersteller zunächst in Aussicht gestellt.

Online-Store: "Versand in zwei bis drei Wochen"

In den stationären Apple Stores ist es nach wie vor unsicher, ob genau das Modell des iPhone X verfügbar ist, das sich Interessenten aussuchen. Ein Blick in den Online-Store von Apple zeigt aber, dass sich die Liefersituation allmählich entspannt. So gibt der Hersteller mittlerweile für alle Varianten seines aktuellen Smartphone-Spitzenmodells einen Versandtermin innerhalb von zwei bis drei Wochen an.

Selbst wenn man noch den Versandweg berücksichtigt, sollte es demnach noch mit einer iPhone-X-Lieferung vor Weihnachten klappen, wenn das Gerät in den nächsten Tagen bestellt wird. Ganz so dramatisch, wie im Vorfeld über die Verfügbarkeit des iPhone X gemutmaßt wurde, ist die Liefersituation demnach doch nicht.

Die beiden anderen aktuellen Apple-Smartphones, iPhone 8 und iPhone 8 Plus, sind mittlerweile innerhalb weniger Tage lieferbar. Dabei spielt es keine Rolle, welche Geräte-Version der Kunde wählt. Unter dem Strich ist die Verfügbarkeit der Handys von Apple in diesem Jahr somit sogar besser als in den Vorjahren, wo Kunden zudem auch Wochen nach dem Verkaufsstart noch Liefertermine in eineinhalb bis zwei Monaten angezeigt bekamen. In unserem Testbericht zum iPhone X lesen Sie, welchen Eindruck der Bolide hinterlassen hat.