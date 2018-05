Apple iPhone X ohne Vertrag für unter 1000 Euro

mobilcom-debitel bietet das iPhone X derzeit im Rahmen einer Aktion zu deutlich reduzierten Preisen an. Die 64-GB-Version ist für unter 1000 Euro erhältlich.

iPhone X günstiger mobilcom-debitel bietet das Apple iPhone X derzeit zu deutlich reduzierten Preisen an. So hat das aktuelle Smartphone-Flaggschiff des amerikanischen Herstellers beim Service-Provider sogar für unter 1000 Euro erhältlich. Konkret bietet die freenet-Marke das iPhone X mit 64 GB Speicherplatz ohne Vertrag für 999,99 Euro an. Der reguläre Verkaufspreis liegt noch immer bei 1149 Euro.

Die Kunden haben bei der Aktion die Wahl, ob sie sich für das Smartphone in Silber oder Spacegrau entscheiden. Das vergleichsweise günstige Angebot hat allerdings einen Haken: mobilcom-debitel gibt im hauseigenen Online-Shop an, die Geräte seien "bald lieferbar". Konkrete Informationen zum Verfügbarkeitstermin gibt es nicht. Interessenten müssen sich demnach gegebenenfalls in Geduld üben, bis das gewünschte Smartphone ankommt.

iPhone X mit 256 GB für 1099 Euro

Auch die Version des iPhone X mit 256 GB Speicherkapazität wird von mobilcom-debitel im Rahmen einer Aktion derzeit zu einem Sonderpreis verkauft. Mit 1099 Euro ist das Gerät zwar weit von einem echten Schnäppchen entfernt. Dennoch können Interessenten das Smartphone auf diesem Weg deutlich günstiger als gewohnt erwerben, zumal der reguläre Verkaufspreis bei 1319 Euro liegt.

Auch die Geräte-Variante mit erweitertem Speicherplatz ist wahlweise in Silber oder Spacegrau zu bekommen. Das 256-GB-Modell des iPhone X wird im Rahmen der in der Regel jede Woche veranstalteten Preiskracher-Aktionen verkauft. Diese soll nun bis zum kommenden Mittwoch laufen.

Nachfolger für iPhone X im Herbst zu erwarten

Die Angebote von mobilcom-debitel sind vergleichsweise günstig. Für ein aktuelles Smartphone-Spitzenmodell von Apple ist die Ersparnis sogar erstaunlich hoch. Kunden, die sich das Gerät in einen Shop des Providers liefern lassen, können auch die Versandkosten sparen. Allerdings sollten Interessenten bedenken, dass das iPhone X bereits seit einem halben Jahr auf dem Markt ist und schon in wenigen Monaten mit der nächsten Smartphone-Generation von Apple zu rechnen ist.

Einen ersten Ausblick auf seine Smartphone-Nutzung wird Apple voraussichtlich schon auf der Entwicklerkonferenz WWDC liefern, die am 4. Juni um 19 Uhr deutscher Zeit mit einer Keynote eröffnet wird. teltarif.de wird an diesem Tag im Rahmen verlängerter Redaktionszeiten über alle wichtigen Neuheiten berichten, die Apple vorstellt.

In einer weiteren Meldung haben wir bereits Bilanz nach sechs Monaten Nutzung des iPhone X gezogen.