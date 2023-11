iPhone mit WLAN-Problemen: Apple plant Bugfix

WLAN-Probleme beim iPhone

Bild: teltarif.de Einige iPhone-Besitzer klagen derzeit über Probleme mit dem Internet-Zugang am Smart­phone, die dann auftreten, wenn die Verbin­dung nicht über das Mobil­funk­netz, sondern über WLAN herge­stellt ist. Einige Anwender beklagen, dass der Internet-Zugriff in diesem Fall gene­rell sehr langsam ist. Bei anderen Kunden kommt es ledig­lich beim Versuch, bestimmte Online-Dienste einzu­setzen, zu Problemen.

Auch bei iPhones, die in der Redak­tion von teltarif.de genutzt werden, lassen sich die Effekte repro­duzieren - aller­dings selten bis nie beim Surfen im World Wide Web. Strea­ming klappt in der Regel eben­falls tadellos - auch über einen längeren Zeit­raum. Dafür versagt die App zur Steue­rung des Multi­room-Audio­sys­tems Sonos teil­weise ihren Dienst. In einigen Fällen wird das Sonos-System erst gar nicht gefunden. In anderen Fällen wird der über die App ausge­löste Bedien­schritt nicht, verzö­gert oder nur unvoll­ständig ausge­führt.

Ist das iPhone in einem WLAN-Mesh-Netz­werk einge­bucht, erfolgt der Wechsel zwischen den Zugangs­punkten für das Funk­netz­werk teil­weise deut­lich lang­samer als gewohnt. Die Folge ist, dass am iPhone unter Umständen schwach ein weiter entfernter WLAN-Zugangs­punkt genutzt wird, obwohl man sich in der Nähe eines anderen Hotspots aufhält.

Auf den Soft­ware­stand kommt es an

WLAN-Probleme beim iPhone

Bild: teltarif.de Von den WLAN-Problemen sind iPhones betroffen, die mit iOS 17 oder 17.1 betrieben werden. Das genaue Modell spielt dabei offenbar keine Rolle. Ein Work­around, der oft, aber nicht immer weiter­hilft, ist das kurz­zei­tige Trennen des iPhone von der WLAN-Verbin­dung. Das ist frei­lich keine Dauer­lösung. Wie das ameri­kani­sche Online­magazin iClarified berichtet, hat Apple die Probleme bestä­tigt.

Abhilfe ist bereits in Sicht. Mit iOS 17.2 soll der Fehler behoben werden. Die entspre­chende Soft­ware-Ände­rung sei bereits im neuesten Build mit der Versi­ons­nummer 21C5029g enthalten. Derzeit steht iOS 17.2 bereits als Beta-Soft­ware zur Verfü­gung. Dabei werden nicht nur bishe­rige Soft­ware-Fehler behoben. Auch neue Funk­tionen wird das Update mit sich bringen.

Wann Apple die finale Version von iOS 17.2 an alle Besitzer kompa­tibler iPhones verteilen wird, ist derzeit noch unklar. Beob­achter rechnen für Ende November oder Anfang Dezember mit der Veröf­fent­lichung des Updates. Im ersten Test mit der Beta-Version von iOS 17.2 auf dem iPhone 15 Pro Max konnten wir die Sonos-App wieder problemlos nutzen. Für eine Entwar­nung ist es aber zu früh, da der Fehler zumin­dest in unserem Fall nur unre­gel­mäßig auftritt.

In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, welche neuen Produkte Apple im Rahmen seines Scary-Fast-Events vorge­stellt hat.