Gespeicherte WLAN-Netze am iPhone löschen: So geht's

Apple verbes­sert mit iOS 16 die Möglich­keiten zur Verwal­tung von WLAN-Netzen auf dem iPhone. Die neue Betriebs­system-Version bringt eine Funk­tion mit sich, die für Besitzer von Smart­phones anderer Hersteller bereits seit Jahren zu den Stan­dard-Features gehört. iPhone-Besitzer haben nach der Instal­lation des Firm­ware-Updates die Möglich­keit, gespei­cherte WLAN-Netze einzeln wieder zu löschen. Bessere WLAN-Funktionen unter iOS 16

Foto: teltarif.de Im Menü Einstel­lungen - WLAN befindet sich unter iOS 16 am rechten, oberen Display­rand ein neuer Punkt mit der Bezeich­nung "Bear­beiten". Klickt der Anwender diesen an, so öffnet sich ein bislang nicht verfüg­bares Unter­menü, das "bekannte Netz­werke" und "verwal­tete Netz­werke anzeigt". Per Klick auf ein rotes, kreis­för­miges Symbol mit weißem Mittel­streifen, das für jedes bekannte Netz­werk ange­zeigt wird, können die gespei­cherten Netze gelöscht werden.

Ganz durch­dacht ist das neue Feature nicht, denn nach wie vor ist es nicht möglich, nach Vorbild von macOS Prio­ritäten für die gespei­cherten Netze zu vergeben - sodass beispiels­weise ein bekanntes Netz im 5-GHz-Bereich bevor­zugt vor einen weiteren Hotspot auf 2,4 GHz verwendet wird (wenn dieser eine eigene SSID hat und demnach vom 5-GHz-Netz unter­schieden werden kann).

Test mit iPhone 13 Pro Max

Wir haben das Feature unter iOS 16 Beta 3 mit einem iPhone 13 Pro Max auspro­biert. Das Löschen der WLAN-Netze klappt auf diesem Weg nun in der Tat, ohne gleich die gesamten Netz­werk-Einstel­lungen des Smart­phones über das Menü Einstel­lungen - allge­mein - iPhone über­tragen/zurück­setzen zu löschen. Hier konnten bislang schon alle WLAN-Netze gesam­melt - zusammen mit den anderen Netz­werk­ein­stel­lungen - gelöscht werden. So lassen sich gespeicherte WLAN-Netze am iPhone löschen

Screenshot: teltarif.de Nicht löschen lassen sich die "verwal­teten Netz­werke". In unserem Test war hier das Netz "Telekom_SIM" zu finden, also der Zugang zu den WLAN-Hotspots der Telekom über die einge­legte SIM-Karte bzw. das eSIM-Profil. Es ist aber möglich, in einem weiteren Unter­menü - erreichbar über das Ausru­fezei­chen am Eintrag des Netzes - die auto­mati­sche Verbin­dung mit den Hotspots abzu­schalten.

Bleibt zu hoffen, dass sich Apple nach der neuen Konfi­gura­tions­mög­lich­keit für gespei­cherte WLAN-Netze mit einem der nächsten iOS-Updates auch der WLAN-Hotspot-Funk­tion annimmt. Hier fehlt beispiels­weise die Möglich­keit, eine eigene SSID zu vergeben oder fest­zulegen, in welchem Frequenz­bereich bzw. auf welchem Kanal der "Persön­liche Hotspot" arbeiten soll.

In einer weiteren Meldung finden Sie unseren Test­bericht zu iOS 16 auf dem iPhone 13 Pro Max.