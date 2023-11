Apple hat in der Nacht zu Mitt­woch zahl­reiche Soft­ware-Updates veröf­fent­licht. Bereits in der vergan­genen Woche deutete sich an, dass Apple für das iPhone ein Bugfix-Update mit der iOS-Versi­ons­nummer 17.1.1 veröf­fent­lichen wird. Dieses ist jetzt verfügbar und soll unter anderem Probleme mit der NFC-Schnitt­stelle des Smart­phones nach dem kabel­losen Laden in bestimmten Autos beheben.

Wie berichtet kam es beim Einsatz der Qi-Lade­schalen in einigen BMW- und Toyota-Modellen zum Ausfall des NFC-Chips im iPhone. Das hatte zur Folge, dass Apple Pay nicht mehr genutzt werden konnte. Apple kündigte ein Update zur Fehler­berei­nigung an, das mit iOS 17.1.1 jetzt zur Verfü­gung steht.

iOS 17.1.1 verfügbar

Screenshot: teltarif.de Darüber hinaus konnte es dem Chan­gelog zufolge vorkommen, dass das Sperr­bild­schirm-Widget "Wetter" unter Umständen Schnee­fall nicht korrekt anzeigt. Auch dieser Fehler soll nach der Instal­lation von iOS 17.1.1 auf dem iPhone sowie iPadOS 17.1.1 auf dem iPad nicht mehr vorkommen. Weitere Neue­rungen für Tablets nennt der Chan­gelog von Apple nicht.

watchOS 10.1.1 gegen schlechte Akku­lauf­zeit

Mit watchOS 10.1.1 adres­siert Apple laut Chan­gelog die von einigen Nutzern bemän­gelte schlechte Akku­lauf­zeit bei der Apple Watch. Auch bei einer Apple Watch Ultra, die in unserer Redak­tion genutzt wird, war dieses Problem nach dem Update auf watchOS 10.1 zu beob­achten. In unserem Fall erreichte die Smart­watch aber auch vor der Instal­lation des erneuten Updates wieder nahezu normale Akku­lauf­zeiten.

watchOS 10.1.1 für die Apple Watch

Screenshot: teltarif.de Beson­ders umfang­reich fällt das am späten Diens­tag­abend veröf­fent­lichte Update für den Mac aus. Je nach Rechner-Modell und zuvor instal­lierter Firm­ware-Version hat die Aktua­lisie­rung einen Umfang von mehr als 800 MB. Der Bugfix ist offenbar sehr kurz­fristig fertig geworden. So ist der Chan­gelog nur auf Englisch verfügbar. Die Rede ist von wich­tigen Fehler­berei­nigungen.

Eine neue Firm­ware-Version hat Apple auch für seine smarten Laut­spre­cher veröf­fent­licht. Die HomePod-Soft­ware 17.1.1 soll Probleme bei der Nutzung des Sprach­assis­tenz­sys­tems Siri beheben. Keine neue Betriebs­system-Version gibt es für das Apple TV. Für die Strea­ming-Boxen bleibt es demnach bei tvOS 17.1.