Bericht: Apple bringt iOS 14.8 für das iPhone

Hinweise auf iOS 14.8

Foto: teltarif.de Für Mitte September wird die nächste Apple-Keynote erwartet. Der Hersteller wird die Veran­stal­tung voraus­sicht­lich nutzen, um unter anderem neue Versionen von iPhone und Apple Watch vorzu­stellen. Parallel mit dem Markt­start der neuen Hard­ware werden auch iOS 15 und watchOS 8 veröf­fent­licht. Die neuen Betriebs­sys­teme befinden sich schon seit Juni im Beta-Test.

Realis­tisch betrachtet könnte die finale Version von iOS 15 in fünf bis sechs Wochen zur Verfü­gung stehen. Doch einem Bericht des Online­maga­zins Macru­mors zufolge wird Apple noch zuvor eine neue Firm­ware-Version für das iPhone veröf­fent­lichen. Hinweise auf iOS 14.8 seien im Quell­code der vierten Beta-Version von Xcode 13 gefunden worden. Bei Xcode handelt es sich wiederum um eine Entwick­lungs­umge­bung, die Apple Program­mie­rern an die Hand gibt, um Anwen­dungen unter anderem für iOS und macOS zu erstellen.

Ein "Punkt-Update" kurz vor der Veröf­fent­lichung einer neuen Haupt­ver­sion von iOS ist unge­wöhn­lich. Früher hatte Apple diese Aktua­lisie­rungen in der Regel veröf­fent­licht, wenn das Betriebs­system für iPhone und iPod touch neue Features bekommen hat. Für Soft­ware-Aktua­lisie­rungen, die ledig­lich Fehler berei­nigen, hatte Apple übli­cher­weise klei­nere Versions-Schritte gewählt.

Neue Features noch vor iOS 15?

Foto: teltarif.de Insbe­son­dere seit der Veröf­fent­lichung von iOS 14 geht Apple etwas infla­tionär mit "Punkt-Updates" um. Daher ist es auch denkbar, dass die Version 14.8 der Firm­ware keine wich­tigen Neue­rungen mit sich bringt. Bislang gibt es auch noch keine Gerüchte dazu, welche Funk­tionen dieses mögliche letzte Update vor der Veröf­fent­lichung von iOS 15 mit sich bringen könnte.

Nicht ganz auszu­schließen ist, dass Apple zwar iOS 14.8 in Planung hatte, mitt­ler­weile aber keine Veröf­fent­lichung mehr geplant ist. Ande­rer­seits ist die neue Betriebs­system-Version erst jetzt in der Xcode von Beta aufge­taucht. Sollte das Update wirk­lich geplant sein, so sollte dieses in den nächsten Tagen in die Beta-Phase starten. Ende August oder Anfang September wäre die Veröf­fent­lichung der finalen Version denkbar.

Wie berichtet gibt es mitt­ler­weile auch Details zur neuen Apple-Watch-Gene­ration. In einer weiteren Meldung lesen Sie, wie sich die Apple Watch Series 7 voraus­sicht­lich von ihren Vorgän­gern abhebt.