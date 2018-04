Bericht: Apple plant iPhone mit Triple-Kamera

Kommt das iPhone mit drei Kameralinsen? Beim iPhone 7 Plus hat Apple erstmals eine Dual-Kamera eingesetzt, um die Qualität der mit dem Smartphone aufgezeichneten Fotos zu verbessern. Mit dem Huawei P20 Pro gibt es nun ein Konkurrenzmodell, bei dem sogar drei Kameralinsen zum Einsatz kommen. Das ist zwar nicht zwingend ein Garant für bessere Fotos. Die bisherigen Erfahrungen mit dem Huawei-Flaggschiff sind aber durchaus positiv.

Einem Bericht der Economic Daily News zufolge will nun auch Apple seine Smartphones mit einer solchen Triple-Kamera ausstatten. Allerdings wird es noch eine Weile dauern, bis ein iPhone mit Dreifach-Kamera auf den Markt kommt. Der KGI-Analyst Ming-Chi Kuo, dem gute Kontakte zu den Zulieferkreisen von Apple nachgesagt werden, geht jedenfalls nicht davon aus, dass schon in diesem Jahr ein iPhone auf den Markt kommt, dessen Hauptkamera über drei Linsen verfügt.

2018 keine Änderungen bei der iPhone-Kamera

Kuo geht davon aus, dass Apple 2018 keine größeren Änderungen an der iPhone-Kamera vornimmt. Nachdem mit dem iPhone X im vergangenen Jahr ein neues Design eingeführt wurde, wird für dieses Jahr erwartet, dass Apple drei iPhone-Modelle in unterschiedlichen Größen vorstellt. Neben einem direkten Nachfolger für das iPhone X mit 5,8 Zoll großem Display soll es eine Phablet-Variante mit 6,5-Zoll-Touchscreen geben.

Ferner wird über ein drittes Modell mit 6,1 Zoll großem Display spekuliert. Hier soll anstelle der OLED-Technik ein LCD-Bildschirm zum Einsatz kommen. Unklar ist indes noch, ob und wann das iPhone SE einen Nachfolger bekommt. In der Vergangenheit ging die Fachwelt dafür ebenfalls von einem Termin in diesem Jahr aus.

Technische Neuerungen im kommenden Jahr

Nach dem neuen Design im vergangenen Jahr und den verschiedenen Geräte-Größen in diesem Jahr sind für 2019 dann wieder technische Innovationen denkbar, zu denen dann auch die Triple-Kamera gehören könnte. Dem Bericht der Economic Daily News zufolge soll sich durch den Einsatz der dritten Linse die Bildqualität bei schlechten Lichtverhältnissen verbessern. Darüber hinaus sollen die Nutzer verbesserte Zoom-Möglichkeiten bekommen. Interne Tests für entsprechende iPhone-Modelle könnten noch in diesem Jahr anlaufen. So gesehen ist die Markteinführung im kommenden Jahr realistisch.

Zu Wochenbeginn hatte Apple das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus in neuen Versionen vorgestellt. Details haben wir in einer eigenen Meldung bereits veröffentlicht.