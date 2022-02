"Tap to pay": Apple macht das iPhone zum Kassen-Terminal

Apple hat bestä­tigt, das iPhone mit dem neuen Dienst "Tap to pay" zum Kassen-Terminal zu machen. Zu einem mögli­chen Deutsch­land-Start ist noch nichts bekannt.

iPhone als Kassen-Terminal

Foto: © 2022 Dustin Aksland via Apple Ende Januar gab es bereits Hinweise, nach denen Apple aus dem iPhone ein Kassen-Terminal machen will. Jetzt hat der ameri­kani­sche Tech­nolo­gie­kon­zern die Pläne offi­ziell bestä­tigt. Der neue Dienst soll unter dem Namen "Tap to Pay" zunächst in den USA starten und es Händ­lern - vom Tante-Emma-Laden bis hin zu großen Unter­nehmen - ermög­lichen, das iPhone als Alter­native zu einem herkömm­lichen Kassen-Terminal zu verwenden.

Apple tritt damit in Konkur­renz zu Anbie­tern wie Square auf dem ameri­kani­schen Markt oder Sumup in Europa, die kleine Termi­nals für Kredit- oder Debit­karten-Zahlungen zu güns­tigen Preisen verkaufen. Zusätz­liche Hard­ware soll für "Tap to Pay" auf dem iPhone nicht erfor­der­lich sein. Dafür funk­tio­niert der Dienst ausschließ­lich kontaktlos. Ältere Kredit- oder Debit­karten, die noch ohne NFC-Chip ausge­lie­fert wurden oder Karten, bei denen die Kontaktlos-Funk­tion deak­tiviert ist, bleiben demnach außen vor.

"Tap to Pay" soll für Zahlungs­platt­formen und App-Entwickler verfügbar sein, die den Dienst in ihre iOS-Apps inte­grieren können, um Geschäfts­kunden die neue Zahlungs­option anzu­bieten. Apple nannte Stripe als erste Zahlungs­platt­form, die "Tap to Pay" ab Früh­jahr anbieten wird. Weitere Partner sollen im Laufe des Jahres folgen.

iPhone XS oder höher ist Voraus­set­zung

iPhone als Kassen-Terminal

Foto: © 2022 Dustin Aksland via Apple Wer "Tap to Pay" nutzen möchte, benö­tigt dafür ein iPhone XS oder ein neueres Smart­phone von Apple. Wie bei einem herkömm­lichen Bezahl-Terminal wird die Kredit- oder Debit­karte oder das mit Apple Pay, Google Pay oder einem vergleich­baren Dienst ausge­stat­tete Handy bzw. Smart­watch in die Nähe des iPhone gehalten, das als "Kasse" dient. Die Trans­aktion wird über NFC abge­wickelt.

Apple betont, dass auch bei "Tap to Pay" auf Daten­schutz geachtet wurde. Die Zahlungs­daten der Kunden werden demnach mit der glei­chen Tech­nologie geschützt, die auch bei Apple Pay zum Einsatz kommt. Die neue Bezahl-Platt­form soll in künf­tige iOS-Beta­ver­sionen inte­griert werden, sodass Zahlungs­platt­formen und deren Entwickler die Möglich­keit bekommen, das System auszu­pro­bieren.

Ob und wann "Tap to Pay" außer­halb der Verei­nigten Staaten ange­boten wird, teilte Apple noch nicht mit. Grund­sätz­lich dürfte der Konzern das Ziel verfolgen, den Dienst beispiels­weise auch in Europa einzu­führen. Aller­dings ist selbst die Apple Card hier­zulande bis heute nicht erhält­lich, obwohl Apple-CEO Tim Cook schon vor zwei­ein­halb Jahren die Absicht zum Markt­start in Deutsch­land bekundet hat.