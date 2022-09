eSIM only: Apple streicht beim iPhone die "echte" SIM-Karte

Apple will bei künf­tigen iPhone-Modellen auf einen Einschub für physi­sche SIM-Karten verzichten. Das berichtet das nieder­län­dische Online­magazin iCulture unter Beru­fung auf den Analysten Mark Gurman, dem gute Kontakte zu Apple nach­gesagt werden. So hat Gurman auch in der Vergan­gen­heit oft treff­sicher neue Produkte des ameri­kani­schen Herstel­lers bzw. deren tech­nische Details vorher­gesagt. iPhone bald nur noch mit eSIM?

Fotos: Apple, Grafik/Montage: teltarif.de Den Angaben zufolge sei der Schritt zum Smart­phone ohne "echte" SIM-Karten schon bei der iPhone-14-Reihe denkbar, die voraus­sicht­lich am Mitt­woch­abend deut­scher Zeit vorge­stellt wird. Wahr­schein­licher sei aber, dass Apple erst bei der iPhone-Gene­ration im kommenden Jahr auf den Steck­platz für physi­sche SIM-Karten verzichtet. Kunden benö­tigen dann eSIM-Profile von ihrem Provider, um die Verbin­dung zum Mobil­funk­netz herzu­stellen.

Das sind die Vorteile für Apple

Für Apple habe der Verzicht auf den SIM-Karten-Schacht mehrere Vorteile. So sei es einfa­cher möglich, das iPhone gegen mögli­cher­weise eindrin­gendes Wasser zu schützen. Der einge­sparte Platz im Gehäuse könne beispiels­weise genutzt werden, um einen größeren und somit leis­tungs­stär­keren Akku zu verbauen, sodass sich die Lauf­zeit des iPhone zwischen zwei Akku­ladungen verlän­gert.

Kunden hätten den Vorteil, einfa­cher ihren Provider zu wech­seln, da die eSIM-Profile entweder direkt über die App des Anbie­ters oder durch Einscannen eines QR-Codes instal­liert werden können. Aller­dings bieten noch längst nicht alle Provider eSIM-Profile an. Bei o2 gibt es die eSIM bislang nur für Kunden mit einem festen Vertrags­ver­hältnis. Viele Discounter haben eben­falls nur physi­sche Betrei­ber­karten im Angebot.

Apple arbeitet auf iPhone ohne Nano-SIM hin

Apple arbeitet bereits seit einiger Zeit an der Option, auf physi­sche SIM-Karten zu verzichten. Zuerst wurde die eSIM für iPhone und iPad einge­führt, die in Kombi­nation mit der physi­schen Karte den Dual-SIM-Betrieb ermög­licht. Mit dem iPhone 13 ist es erst­mals auch möglich, zwei eSIM-Profile anstelle der Kombi­nation aus eSIM und Nano-SIM für den gleich­zei­tigen Betrieb zweier Mobil­funk­anschlüsse einzu­setzen.

Mit iOS 16 will Apple den Transfer von eSIM-Profilen auf neue iPhones verein­fachen, nachdem es in der Vergan­gen­heit provi­der­abhängig war, wie einfach sich der Umzug auf das jeweils nächste Smart­phone darge­stellt hat. Der nächste Schritt könnte - zumin­dest in einigen Märkten - der Verzicht auf die Nano-SIM sein.

In einer weiteren Meldung haben wir über unsere Erfah­rungen beim Dual-eSIM-Betrieb mit dem iPhone 13 Pro Max berichtet.