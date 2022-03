iPhone SE mit 5G: Vorbestellungen starten heute

Ab heute nehmen Apple, die Mobil­funk-Provider und Händler Vorbe­stel­lungen für das neue iPhone SE an. Aber auch beim iPhone 13 gibt es neue Vari­anten.

Am Dienstag hat Apple zahl­reiche neue Produkte vorge­stellt. Dazu gehören unter anderem die neue Version des iPhone SE, die auch die 5G-Mobil­funk­netze unter­stützt, und die fünfte Gene­ration des iPad Air. Vorbe­stel­lungen sind in Deutsch­land ab heute Nach­mittag, 14 Uhr, möglich.

Neben Apple starten auch die Mobil­funk-Provider und auto­risierte Händler mit dem Vorver­kauf. Am kommenden Freitag, den 18. März, will Apple mit der Auslie­ferung der neuen Gadgets beginnen.

iPhone SE zu Preisen ab 519 Euro

Das iPhone SE (2022) ist gegen­über dem Modell von vor zwei Jahren etwas teurer geworden. Die Einstiegs-Version mit 64 GB Spei­cher­platz wird von Apple für 519 Euro verkauft. Die Vari­ante mit 128 GB Spei­cher­kapa­zität kostet 569 Euro. Das iOS-Handy mit Home-Button und Touch ID ist auch mit 256 GB Spei­cher zu bekommen. Für diese Version berechnet Apple 689 Euro.

Kunden haben die Wahl zwischen drei Farb-Vari­anten: Mitter­nacht, Polar­stern und Product Red. Die Speku­lation, dass Apple das zwei Jahre alte Modell des iPhone SE zu vergüns­tigten Preisen weiterhin verkauft, hat sich nicht erfüllt. Das Gerät ist direkt über den Online-Store des Herstel­lers nicht mehr zu bekommen. Andere Händler verkaufen noch Rest­bestände - aktuell zu Preisen ab etwa 375 Euro.

iPad Air wahl­weise mit und ohne Mobil­funk-Modem

Das neue iPad Air gibt es wahl­weise in Space Grau, Rosé, Violett, Blau und Polar­stern. Zudem haben Käufer die Wahl zwischen 64 und 256 GB Spei­cher­platz. Außerdem kann der Kunde zwischen einem Modell mit WLAN-Schnitt­stelle und einer Version mit zusätz­lichem Mobil­funk-Modem wählen. Die Cellular-Vari­ante unter­stützt - wie das neue iPhone SE - nun auch die 5G-Netze.

Für das Tablet mit 64 GB Spei­cher und WLAN verlangt Apple 679 Euro. Die Version mit Mobil­funk-Modem ist mit 849 Euro deut­lich teurer. Für eben­falls 849 Euro bietet Apple die 256-GB-Vari­ante mit WLAN an. Mit zusätz­lichem Mobil­funk-Modem kostet das Tablet 1019 Euro.

Apple Pencil und Magic Keyboard als Zubehör

Apple bietet für das iPad Air der fünften Gene­ration auch einen Stift und eine physi­sche Tastatur an. Der Apple Pencil der zweiten Gene­ration ist als Zubehör für 135 Euro erhält­lich. Das Magic Keybord schlägt mit 339 Euro zu Buche und ist somit fast so teuer wie das im September 2021 vorge­stellte aktu­elle Einstiegs­modell des iPad, das in der WLAN-Version mit 64 GB Spei­cher für 379 Euro verkauft wird.

Eben­falls ab heute bestellbar sind die iPhone-13-Modelle in der neuen Farb-Vari­ante Alpin­grün. Hier sind die Verkaufs­preise mit denen für die anderen iPhone-13-Geräte iden­tisch.

