teltarif.de Talk: Das neue iPhone SE im Test

Podcast zum iPhone SE 3

Foto: teltarif.de Ab sofort wird das iPhone SE der dritten Gene­ration ausge­lie­fert. Vorbe­stel­lungen hatten Apple, die Mobil­funk-Provider und auto­risierte Händler seit dem vergan­genen Freitag ange­nommen. Wir haben bereits seit einigen Tagen ein Test­gerät, mit dem wir erste Erfah­rungen sammeln konnten. Damit ist es an der Zeit für einen neuen Podcast, den wir dem neuen Smart­phone von Apple widmen.

Wer sich die neue Folge unseres Podcasts ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Arti­kels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Down­load-Möglich­keit, und der "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel"-Podcast kann auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abon­niert werden. Nicht zuletzt findet sich der Podcast von teltarif.de auch bei Spotify, Amazon und Deezer.

Darüber spre­chen wir heute

Foto: teltarif.de Die einen nennen es hand­lich, die anderen bezeichnen es als Mäuse­kino: das iPhone SE, das Apple nun schon in der dritten Gene­ration auf den Markt gebracht hat. Fakt ist: Als einziges aktu­elles Handy des ameri­kani­schen Herstel­lers verfügt es noch über den klas­sischen Home-Button inklu­sive Finger­abdruck-Sensor. Im Podcast spre­chen wir darüber, in welchen Situa­tionen das (unter anderem) besser als die von anderen iPhone-Modellen bekannte Gesichts­erken­nung ist.

Als erstes unter den iPhone-SE-Versionen beherrscht das neue Smart­phone von Apple den neuen 5G-Mobil­funk­stan­dard. Aber auch der Prozessor ist leis­tungs­fähiger als beim Vorgänger, der vor zwei Jahren auf den Markt kam. Die CPU soll außerdem sehr ener­gie­effi­zient sein, was zu höheren Akku­lauf­zeiten führt. Auch das sind Themen in unserer aktu­ellen Podcast-Ausgabe.

Wer ein beson­ders kleines Smart­phone sucht, findet im iPhone 13 mini viel­leicht eine Alter­native zum iPhone SE (2022). Im Podcast bespre­chen wir, für welchen Einsatz welches dieser beiden Smart­phone-Modelle besser geeignet ist.

Erschei­nungs­weise und Feed­back

Der "Strip­penzieher und Tarif­dschungel"-Podcast erscheint in loser Folge. Wir wünschen gute Unter­haltung und freuen uns über Ihr Feed­back in den Kommen­taren, per Apple Podcasts oder per E-Mail. Weitere Infor­mationen und einen Über­blick über alle bisher erschienen Folgen finden Sie auf dieser Podcast-Über­sichts­seite.

Podcast direkt anhören und abon­nieren

teltarif.de Talk: Das neue iPhone SE im Test Download RSS Leider unterstützt Ihr Browser das Podcastformat nicht. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version.