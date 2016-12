Schnäppchencheck: iPhone SE für unter 400 Euro

iPhone SE mit 64 GB Der zum Edeka-Konzern gehörende Einkaufsladen Marktkauf wird ab kommenden Montag das iPhone SE in sein Aktionssortiment aufnehmen. Als Preis für die 64-GB-Variante gibt der Händler 399,99 Euro an. Wir gehen darauf ein, ob es sich bei der Offerte um ein Schnäppchen handelt.

Konkret wird das Apple-Smartphone zusammen mit einer Edeka Mobil Starter Paket M im Wert von 8,99 Euro zum Preis von 399,99 Euro offeriert. Wie uns die Edeka-Pressestelle auf Anfrage mitteilte, handelt es sich um ein Aktionsangebot, welches nur "solange der Vorrat reicht" erhältlich ist.

iPhone SE mit 64 GB im Detail

Das Apple-Smartphone iPhone SE ist bei Marktkauf in der Variante mit 64 GB erhältlich. Das 4 Zoll kleine Display löst mit 640 mal 1136 Pixel auf. Im Gerät ist als Recheneinheit ein A9-Prozessor verbaut, weiterhin sind 2 GB RAM an Bord. Fotos nehmen Nutzer mit der 12-Megapixel-Hauptkamera auf. Für die Selfies steht eine Frontcam mit 1,2 Megapixel bereit. Auf dem Gerät kann das aktuelle iOS 10 per Update aufgespielt werden. Für den Zugang zum mobilen Internet ist LTE an Bord, welches Nutzer zu Surfsessions mit bis zu 150 MBit/s einlädt. Weitere Details haben wir in unserer Handydatenbank für Sie zusammengestellt.

Ist die Marktkauf-Offerte ein Schnäppchen?

Aktuelle iPhone-SE-Offerte von Marktkauf Wie bereits eingangs erwähnt, erhalten Nutzer bei Marktkauf das iPhone SE (64 GB) zusammen mit einem Edeka Mobil Starter Paket M für 399,99 Euro. Bei dem Gerät gibt es keinen SIM-Lock, weshalb das iPhone mit jeder beliebigen SIM betrieben werden kann. Doch wie schlägt sich das Aktionsangebot im Vergleich zum Online-Handel?

Wie ein Preisvergleich bei idealo ergibt, werden für das SE mit 64 GB mindestens 429,99 Euro inklusive Versand fällig. Nutzer sparen somit 30 Euro im direkten Vergleich und erhalten zudem eine kostenfreie SIM-Karte dazu. Fazit: Es handelt sich um ein Schnäppchen.

Entsprechend schnell könnte das Angebot am Montag vergriffen sein, wenn viele Nutzer aufgrund der Marktkauf-Anzeige auf das Angebot aufmerksam werden. Ob die Stückzahl dann ausreicht, damit zumindest Kaufwilligen ein iPhone SE erhalten, die sich bereits in den Morgenstunden zum Marktkauf aufmachen, muss sich zeigen. Auf der Webseite von Marktkauf können Interessenten nachvollziehen, ob es auch in ihrer Nähe ein Ladengeschäft gibt.