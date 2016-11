iPhone SE bekommt vorerst keinen Nachfolger

Experten erwarten gute iPhone-Verkauszahlen Das iPhone SE soll im kommenden Jahr keinen Nachfolger bekommen. Davon geht zumindest Ming-Chi Kuo, Analyst bei KGI Securitas, einem Bericht von Mac Rumors zufolge aus. Kuo ist auf Apple-Produkte spezialisiert und lieferte in der Vergangenheit oft wertvolle Vorab-Informationen zu neuen Geräten des amerikanischen Herstellers, die sich im Nachhinein bewahrheitet haben.

Kuo zufolge wird Apple zumindest in der ersten Jahreshälfte 2017 kein iPhone SE 2.0 präsentieren. Das würde zu früheren Branchengerüchten passen, nach denen Apple im Herbst kommenden Jahres gleich drei neue Smartphones auf den Markt bringt. Darunter könnte sich auch ein Nachfolger für das iPhone SE befinden.

Das Ende März vorgestellte Smartphone mit 4 Zoll großem Touchscreen war vor allem für Interessenten in Schwellenländern als günstigere Alternative zu den iPhone-Hauptmodellen gedacht, die für diese Zielgruppe oft unerschwinglich sind. Das iPhone SE erfreut sich aber auch in westlichen Industrieländern einer großen Beliebtheit.

Apple: Knapp 104 Prozent Gewinn der Smartphone-Branche

Obwohl in diesem Jahr die iPhone-Verkaufszahlen erstmals rückläufig sind und das iPhone SE keine so großen Margen wie die anderen Smartphones von Apple abwirft, bleibt der Hersteller auf Erfolgskurs. So schätzt BMO Capital Markets, dass knapp 104 Prozent des Gewinns der gesamten Smartphone-Branche auf Apple entfallen. Das berichtet das Onlineportal von Investor's Business Daily.

Der Gewinnanteil erkläre sich dadurch, dass Apple mit seinen Smartphones mehr Gewinn erwirtschafte als die Branche insgesamt. Das ist umso beachtlicher, als der Marktanteil des iPhone weltweit bei nur noch 12,1 Prozent liegt. Der Hauptkonkurrent Google liegt mit seiner Android-Plattform bei 87,5 Prozent, während alle anderen Mitbewerber in der Bedeutungslosigkeit versunken sind.

Analysten sehen rosige Zukunft für Apple

Trotz der zuletzt gesunkenen Verkaufszahlen rechnen Analysten mit einer neuen Blütezeit für das iPhone. So profitiere Apple unter anderem davon, dass Samsung sein Galaxy Note 7 nun nicht auf den Markt bringt. Durch diese missliche Lage des Hauptkonkurrenten könne Apple bis zu 15 Millionen mehr Exemplare des iPhone 7 bzw. iPhone 7 Plus absetzen, wie CFRA Research schätzt.

Zudem werden für das kommende Jahr anlässlich des zehnten iPhone-Geburtstags komplett neu designte Smartphones von Apple erwartet. Diese würden einen deutlich größeren Kaufanreiz als die Modelle der vergangenen Jahre bieten, da Apple hier weitgehend nur Produktpflege betrieben habe.