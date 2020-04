teltarif.de-Podcast: Das neue iPhone SE ist da

iPhone SE 2020 im Gespräch

Fotos: Apple/teltarif.de, Grafik/Montage: teltarif.de Das neue iPhone SE von Apple ist da. Kritiker merken an, dass das Design des Geräts veraltet ist und daher selbst der für Apple-Verhält­nisse güns­tige Verkaufs­preis noch zu hoch ist. Befür­worter loben den Home-Button mit Finger­ab­druck-Sensor, weil sie sich mit der Gesichts­er­ken­nung der anderen aktu­ellen iPhone-Modelle nicht anfreunden können. Wir beleuchten das Für und Wider zum neuen Apple-Smart­phone im aktu­ellen Podcast von teltarif.de.

Wer sich die neue Folge unseres Podcasts ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Arti­kels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Down­load-Möglich­keit und man kann den "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abon­nieren. Nicht zuletzt findet sich der Podcast von teltarif.de auch bei Spotify.

Klar ist schon jetzt: Das iPhone SE 2020 wird sich verkaufen wie das buch­stäb­liche geschnit­tene Brot. Kein anderes Smart­phone von Apple hatte einen vergleichs­weise güns­tigen Einstiegs­preis. So ist der Hand­held das ideale Handy für Leute, die im Apple-Universum zuhause sind, aber keine 800 Euro und mehr für ein aktu­elles Smart­phone ausgeben möchten oder können.

Aller­dings müssen Käufer auch einige Abstriche machen. Der Akku ist nicht sonder­lich leis­tungs­stark und die Haupt­ka­mera hat nur eine Linse, deren Auflö­sung mit zwölf Mega­pixel nicht einmal sonder­lich hoch ist. Apple will das mit KI ausglei­chen. Doch gelingt das wirk­lich? Das muss sich im Rahmen eines Tests zeigen, den wir zeitnah durch­führen werden.

Immerhin bekommen Käufer ein Smart­phone mit dem glei­chen Prozessor, den auch das iPhone 11 an Bord hat. Das neue iPhone SE sollte damit genug Dampf unter der Haube haben, um seine Käufer in den kommenden Jahren begleiten zu können. All das sind Themen, die wir in der aktu­ellen Ausgabe unseres Podcasts "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel" aufgreifen.

Erschei­nungs­weise und Feed­back

Der Podcast von teltarif.de erscheint in loser Folge. Wir wünschen gute Unter­hal­tung und freuen uns über Ihr Feed­back in den Kommen­taren, per iTunes oder per E-Mail. Weitere Infor­ma­tionen und einen Über­blick über alle bisher erschienen Folgen finden Sie auf dieser Podcast-Über­sichts­seite.

