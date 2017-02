Schnäppchen-Check: Apple iPhone SE mit 64 GB

mobilcom-debitel bietet ab dem 26. Februar wieder das Apple iPhone SE mit einem 64 GB Speicher an. Das Angebot ist solange gültig, wie der Vorrat reicht. Diesmal hat der Anbieter den Preis für das Apple-Smartphone gesenkt. Nämlich von 449,99 Euro auf 439,99 Euro. Zudem können sich Interessenten die Versand­kosten sparen, indem sie im Bestellprozess den Aktionscode "KRACHER" angeben. Angeboten wird das iPhone SE in den Farb­varianten in den Farben Grau, Silber, Roségold und Gold über eine Spezial-Seite.

Wir haben den Schnäppchen-Check gemacht: Ist das Angebot günstiger als bei anderen Online-Händlern? Ein kurzer Preis-Vergleich zeigt, dass das Apple iPhone SE mit 64 GB Speicher bei anderen Händlern zu einem Gesamtpreis ab rund 446 Euro (inklusive Versand­kosten) über den Tisch geht. Damit spart der Käufer immerhin 6 Euro, wenn er das Smartphone über den Shop von mobilcom-debitel erwirbt. Es handelt sich somit um ein Schnäppchen - wenn auch nur ein kleines.

Apple iPhone SE: Das sind die Specs

Das Apple iPhone SE bei mobilcom-debitel Das Apple iPhone SE ist mit einem A9-Chip ausgestattet, dessen zwei Kerne mit je 1,85 GHz getaktet sind. Den 64 GB großen Speicher benötigt der Besitzer auch, da das Modell über keinen zusätzlichen microSD-Slot verfügt. Das Display misst 4 Zoll in der Diagonale bei einer Auflösung von 640 mal 1136 Pixel. Für Schnappschüsse steht rückseitig eine 12-Megapixel-Kamera zur Verfügung. Auf der Vorderseite ist eine 1,2-Megapixel-Kamera integriert. Weitere Eckdaten sind die Unterstützung von LTE mit bis zu 150 MBit/s im Downstream und NFC sowie ein im Home-Button integrierter Finger­abdruck­scanner.

Das kleine Apple-Smartphone haben wir bereits unter die Lupe genommen. Wie sich das Modell im Alltag schlägt, erfahren Sie im Test des Apple iPhone SE.