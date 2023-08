Apple iPhone SE 4: 2024 mit Face-ID und USB-C

In diesem Jahr wird Apple wahr­schein­lich kein neues iPhone SE auf den Markt bringen. Es gibt aller­dings Hinweise darauf, dass der ameri­kani­sche Tech­nolo­gie­kon­zern bereits an einer Neuauf­lage seines Smart­phones für Einsteiger und preis­sen­sible Kunden arbeitet. So wird das iPhone SE 4 für das kommende Jahr erwartet. Gegen­über früheren Modellen sind einige Ände­rungen geplant, wenn man aktu­ellen Berichten aus Leaker-Kreisen glaubt. Gerüchte um iPhone SE 4

Bild: teltarif.de Als Basis­modell für die neue Version des iPhone SE wird demnach das iPhone 14 dienen. Apple würde bei seinem etwas güns­tigeren Smart­phone-Modell somit den Wechsel vom Home­button zu einer komplett Touch­screen-basierten Bedie­nung voll­ziehen. Der Hersteller würde den Finger­abdruck-Sensor bei Smart­phones endgültig aufgeben und durch die Gesichts­erken­nung ersetzen.

Die Touch ID hat ausge­dient

In der Vergan­gen­heit gab es immer wieder Gerüchte, nach denen Apple künftig einen Finger­abdruck-Sensor unter den iPhone-Displays verbaut. Zu dieser Lösung sind einige Hersteller von Android-Smart­phones über­gegangen. Die Hinweise haben sich nicht bewahr­heitet. Auch die beim iPad teil­weise genutzte Lösung mit Touch ID im Ein/Aus-Schalter wurde nicht für das iPhone über­nommen.

Eben­falls neu für die iPhone-SE-Reihe ist der Wechsel vom Light­ning-Anschluss zu USB-C. Die Analysten sind sich einig, dass Apple diesen Schritt für die "großen" iPhone-Modelle schon in diesem Jahr voll­ziehen wird. Denkbar sei es, dass die iPhone-14-Vari­anten, die nach dem Start der iPhone-15-Gene­ration weiterhin verkauft werden, dann eben­falls einen USB-C-Anschluss erhalten. Derzeit werden noch alle Smart­phones von Apple mit einem Light­ning-Port ausge­lie­fert.

Action-Taste statt Stumm­schalter

Dem Vernehmen nach wird Apple bei der vierten Auflage des iPhone SE außerdem eine Action-Taste anstelle des bisher bekannten Stumm­schal­ters verbauen. Auch diese Neue­rung wird bereits für die iPhone-15-Gene­ration erwartet. Im vergan­genen Jahr wurde bereits die Apple Watch Ultra mit einer solchen Action-Taste ausge­stattet, die vom Nutzer mit einer Funk­tion belegt werden kann, die er häufiger benö­tigt, sodass der Schnell­zugriff von Vorteil wäre.

Abstriche gegen­über höher­wer­tigeren und entspre­chend teureren Modellen müssen Käufer eines iPhone SE 4 bei der Kamera machen. Diese soll weiterhin nur über eine Linse verfügen. Unklar ist, wie sich die Preise für das vergleichs­weise güns­tige Apple-Handy entwi­ckeln. Das aktu­elle Modell wird vom Hersteller ab 549 Euro verkauft. Im freien Handel bekommt man das Gerät schon für unter 500 Euro.

In einer weiteren Meldung finden Sie unseren Test­bericht zum iPhone SE (2022).