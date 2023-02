Analyst: Das iPhone SE 4 kommt mit 5G-Chip von Apple

Anders als zuletzt geplant will Apple nun doch ein iPhone SE der vierten Gene­ration reali­sieren. Dafür soll erst­mals der eigene 5G-Chip des Herstel­lers zum Einsatz kommen.

Kommt doch noch ein iPhone SE 4?

Fotos: Apple, Montage: teltarif.de Zuletzt gab es Hinweise darauf, dass Apple keine neue Version des iPhone SE mehr plant. Jetzt berichtet der Analyst Ming-Chi Kuo auf Twitter, dass der ameri­kani­sche Tech­nolo­gie­kon­zern die Pläne für die vierte Gene­ration des iPhone SE wieder aufge­nommen hat. Kuo werden gute Kontakte in die Zulie­fer­kette von Apple nach­gesagt. Der Analyst hat auch in der Vergan­gen­heit neue Apple-Produkte oft treff­sicher vorher­gesagt.

Den Angaben zufolge wird Apple für das iPhone SE 4 erst­mals seinen eigenen 5G-Base­band-Chip verwenden, der nur die 5G-Frequenzen unter­halb von 6 GHz unter­stützt. Der Chip ist bereits seit mehreren Jahren in Planung, konnte aber bislang nicht reali­siert werden. In den aktu­ellen iPhone- und iPad-Modellen hat Apple daher 5G-Modems von Qual­comm verbaut. Das Unter­nehmen strebt aber an, künftig möglichst viele Kompo­nenten selbst zu produ­zieren, um von Zulie­ferern unab­hän­giger zu werden.

iPhone 14 als Design-Vorlage

Kommt doch noch ein iPhone SE 4?

Fotos: Apple, Montage: teltarif.de Wie es weiter heißt, wird das iPhone SE 4 gegen­über seinen Vorgän­gern ein völlig neues Design bekommen. Damit wird sich Apple voraus­sicht­lich auch bei seinem güns­tigsten Smart­phone-Modell von Home-Button und Touch ID verab­schieden. Kuo zufolge soll das "neue" iPhone SE wie eine klei­nere Vari­ante des iPhone 14 aussehen. Das Gerät werde sogar einen OLED-Bild­schirm anstelle eines LCD-Displays bekommen.

Die Neuauf­lage des iPhone SE könnte somit auch eine Art Ersatz oder Nach­folger für das iPhone 13 mini werden, nachdem Apple mit der iPhone-14-Serie seine Smart­phones mit nur 5,4 Zoll großem Display einge­stampft hat. Laut Bran­chen­berichten haben sich die Smart­phones im Klein­format nicht so gut verkauft wie vom Hersteller erhofft.

Apple-eigener 5G-Chip auch beim iPhone 16?

Ob der Apple-eigene 5G-Base­band-Chip neben dem iPhone SE 4 auch bei der iPhone-16-Serie zum Einsatz kommen wird, ist laut Ming-Chi Kuo noch unklar. Zumin­dest für den ameri­kani­schen Markt sind auch die Milli­meter-Wellen rele­vant, die das Modem von Apple bislang nicht beherrscht. Auch für die Satel­liten­kom­muni­kation, die mit der iPhone-14-Serie einge­führt wurde, ist die von Apple entwi­ckelte Hard­ware noch nicht geeignet.

Kuo geht von einer Über­gangs­zeit von zwei bis drei Jahren aus, bis der iPhone-Hersteller von Qual­comm komplett unab­hängig werden könnte. Vorteil für Apple wären höhere Gewinne, da die eigene Chip-Herstel­lung deut­lich güns­tiger ist als der Ankauf fertiger Technik von Zulie­ferern wie Qual­comm.

In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, welche Neue­rungen für das iPhone mit iOS 16.4 zu erwarten sind.