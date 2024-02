iPhone SE 4 in neuem Design mit Dynamic Island?

Das iPhone SE 4 könnte endlich das lang ersehnte Design-Upgrade mit sich bringen. Apples nächstes Mittel­klasse-Handy soll ähnlich wie das iPhone 16 aussehen. Somit würden die extrem breiten Ränder ober- und unter­halb des Displays sowie der Home-Button verschwinden. Außerdem stellt der Tipp­geber, von dem diese Infor­mation stammt, die Dynamic Island für das güns­tigere Smart­phone in Aussicht.

Mit Glück wartet das iPhone SE 4 also mit einem inter­aktiven Bereich um die Front­kamera auf. Das Mobil­gerät könnte nächstes Jahr als iPhone SE (2025) erscheinen.

iPhone SE 4 mögli­cher­weise in neuem Look

Potenzielles Aussehen des iPhone SE (2025)

Bild: Majin Bu Das Display des von uns kürz­lich getes­teten Galaxy S24+ nimmt knapp 92 Prozent, jenes des iPhone 15 Pro Max circa 89 Prozent der Front ein. Selbst für ein Mittel­klasse-Smart­phone ist ein Screen-to-Body-Ratio von 65 Prozent nicht mehr zumutbar. Ein solches Bild­schirm-zur-Front-Verhältnis weist das iPhone SE (2022) auf. Kommt der Umschwung mit dem iPhone SE 4 respek­tive iPhone SE (2025)? Bran­chen­insider Majin Bu (via TechRadar) weckt Hoff­nung. Auf X (zuvor Twitter) teilt er ein entspre­chendes Gerücht.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von X/Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird.

Dynamic Island für Apples Mittel­klasse?

Ihm sei zuge­tragen worden, dass das nächste SE-Modell aus dem Hause Apple ein Design hat, das dem des iPhone 16 sehr ähnelt. Auf Basis dieser Infor­mation hat er Render­bilder kreiert. Das Anschau­ungs­mate­rial zeigt, wie ein poten­zielles iPhone SE 4 gestaltet sein könnte. In zwei Punkten würde das Design deut­lich von der Vorlage des iPhone 16 abwei­chen. Wie bereits bei den bishe­rigen iPhone SE soll auch das iPhone SE 4 nur eine einzelne Kamera an der Rück­seite haben. Außerdem fallen die Display­ränder dicker als beim iPhone 16 aus. Die Abmes­sungen sollen sich am iPhone XR orien­tieren.

Mit der beliebten Dynamic Island würde Apple ein starkes Kauf­argu­ment für das iPhone SE (2025) liefern. Ob die bei verschie­denen Szena­rien wandel­bare Anzeige um das Kamera-Loch tatsäch­lich mit dem nächst­jäh­rigen Mittel­klasse-Handy Einzug hält, bleibt abzu­warten. Diese Infor­mation wird noch mit Skepsis aufge­nommen. Es gibt natür­lich auch die Möglich­keit, dass Apple zwar ein Kamera-Loch samt Face ID in das iPhone SE 4 inte­griert, die Dynamic Island aber den teureren Modellen vorbe­hält.

Indes steht für aktu­elle iPhones die neue Soft­ware iOS 17.3.1 zur Verfü­gung.