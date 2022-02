iPhone SE 3 & mehr: Apple-Event schon am 8. März?

Apple-Event für den 8. März erwartet

Seit Monaten gibt es Hinweise darauf, dass Apple schon im Früh­jahr neue Produkte im Rahmen eines Special Events vorstellt. Jetzt gibt es ameri­kani­sche Medi­enbe­richte, die bereits einen konkreten Termin für die Veran­stal­tung nennen. Demnach soll die Keynote bereits am 8. März statt­finden. Das wäre vergleichs­weise früh. In der Vergan­gen­heit hatte Apple seine Früh­jahrs-Events meis­tens in der zweiten März-Hälfte oder im April veran­staltet.

Corona-bedingt wird die Veran­stal­tung ausschließ­lich online statt­finden. Dabei gilt die Vorstel­lung einer neuen Gene­ration des iPhone SE als gesetzt - und das, obwohl das aktu­elle Modell erst zwei Jahre alt ist. Zwischen dem Markt­start des ersten iPhone SE und seinem Nach­folger vergingen immerhin vier Jahre. Es gibt für Apple aller­dings einen guten Grund, mit der Neuauf­lage des Budget-iPhone-Modells nicht noch ein oder zwei Jahre zu warten. Mitt­ler­weile ist der 5G-Stan­dard weit verbreitet. Das iPhone SE (2020) unter­stützt die aktu­elle Gene­ration aber noch nicht.

Uneins sind sich die Analysten darüber, ob in diesem Jahr ein iPhone SE Plus auf den Markt kommt, bei dem Apple am alten Design mit Home-Button und Finger­abdruck­sensor fest­hält oder ob der Konzern das iPhone SE 3 auch optisch rund­erneuert. Bran­chen­berichten zufolge könnten das iPhone 8 oder iPhone XR Pate für das Design des neuen iPhone-SE-Modells stehen. In beiden Fällen würde das Smart­phone einen aktu­ellen Prozessor und eine gegen­über dem Vorgänger verbes­serte Kamera bekommen.

Auch iPad Air (2022) zu erwarten

Als zweite Produkt-Neuheit wird eine Neuauf­lage des iPad Air erwartet, die dann eben­falls die Nutzung der 5G-Mobil­funk­netze unter­stützt und gegen­über dem Vorgänger ein Prozessor-Upgrade erhält. Größere Design-Ände­rungen sind nicht zu erwarten, zumal das aktu­elle Modell des iPad Air bereits ohne Home-Button daher­kommt. Span­nend ist der Finger­abdruck­sensor im Ein/Aus-Schalter. Ob dieser im neuen Modell durch Face ID abge­löst oder ergänzt wird? Wir werden es spätes­tens im Rahmen des Apple-Events erfahren.

Denkbar wäre, dass Apple auch ein neues Budget-iPad auf den Markt bringt. Zudem wird darüber speku­liert, dass der Konzern sein Früh­jahrs-Event auch nutzt, um neue Macs vorzu­stellen, etwa einen Nach­folger für den iMac mit 27-Zoll-Bild­schirm oder einen neuen Mac Mini. Auch eine neue Version des MacBook Air könnte auf den Markt kommen.

Auf dem Früh­jahrs-Event von Apple dürfte auch der Start­schuss für die nächsten Soft­ware-Updates von Apple fallen. In weiteren Meldungen haben wir bereits Funk­tionen vorge­stellt, die iOS 15.4 auf das iPhone bringen wird, beispiels­weise die Nutzung von Face ID trotz Tragen einer Corona-Maske.