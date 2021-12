Also doch: iPhone SE 3 kommt im März 2022

iPhone SE 3 vor dem Start

Fotos: Apple, Montage: teltarif.de In den vergan­genen Wochen gab es verschie­dene, zum Teil wider­sprüch­liche Hinweise zu einem mögli­chen Markt­start einer Neuauf­lage des iPhone SE. Jetzt berichten die Markt­for­scher von TrendForce, mit dem iPhone SE 3 sei doch schon im kommenden Jahr zu rechnen. Bereits für das erste Quartal 2022 sei mit der Vorstel­lung und Markt­ein­füh­rung des neuen Smart­phones von Apple zu rechnen.

Apple könnte das Smart­phone im März vorstellen und wenige Tage später in den Handel bringen. Die Markt­for­scher nennen auch einen plau­siblen Grund dafür, dass das iPhone SE 3 nicht erst 2024 oder noch später auf den Markt kommt: Das kleine Apple-Smart­phone ist vergleichs­weise günstig. Es verkauft sich daher nicht nur an preis­sen­sible Kunden besser als höher­wer­tige Modelle. Auch in Firmen kommt das Gerät oft zum Einsatz.

5G als "Killer­fea­ture"

Das aktu­elle iPhone SE unter­stützt zwar die Dual-SIM-Funk­tion, aber noch nicht die 5G-Tech­nologie. Das wird sich bei der Neuauf­lage ändern und könnte so etwas wie das "Killer-Feature" der Neuauf­lage des vergleichs­weise kleinen und güns­tigen Apple-Smart­phones sein. Auch die vier Versionen des iPhone 12 haben sich unter anderem aufgrund der 5G-Unter­stüt­zung gut verkauft.

Dem Bericht zufolge soll Apple im kommenden Jahr bis zu 30 Millionen Exem­plare des iPhone SE 3 herstellen lassen. Das Smart­phone könnte zudem ein Design-Update bekommen und wie ein iPhone XR aussehen. Die 2016 und 2020 veröf­fent­lichten Versionen des iPhone SE basierten noch auf dem Gehäuse des iPhone 5 - mit Home-Button und Finger­abdruck­sensor sowie recht breitem Rand rund um das Display.

Bericht: Nach­frage nach iPhone 13 sinkt

Ameri­kani­schen Medi­enbe­richten zufolge soll Apple seine Zulie­ferer zudem darüber infor­miert haben, dass die Nach­frage nach den vier Modellen des iPhone 13 nach­lasse. Aufgrund der immer noch bestehenden Chip-Knapp­heit wurde das Auftrags­volumen für dieses Jahr bereits gesenkt. Ursprüng­liche Pläne, 2022 entspre­chend mehr Hand­helds herzu­stellen, seien mitt­ler­weile aufge­geben worden.

Das nächste "große Ding" von Apple könnte eine Mixed-Reality-Brille sein, die - wie berichtet - auch ohne iPhone genutzt werden kann.

