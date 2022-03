Handlich, Touch ID, 5G: Das neue iPhone SE im ersten Test

Das iPhone SE (2022) ist in der Redak­tion ange­kommen. Wir haben das Gerät bereits einem ersten Test unter­zogen und berichten über die Erfah­rungen mit dem Boliden.

Am 8. März hat Apple die Neuauf­lage des iPhone SE vorge­stellt. Das Smart­phone kann seit dem 11. März vorbe­stellt werden und wird ab 18. März zu Preisen ab 529 Euro ausge­lie­fert. Wir haben vom Hersteller ein Test­gerät in der Mitter­nacht genannten Farbe und mit 256 GB Spei­cher­platz zur Verfü­gung gestellt bekommen. So hatten wir bereits die Möglich­keit, erste Erfah­rungen mit dem Smart­phone zu sammeln.

Das iPhone SE der dritten Gene­ration sieht genauso aus wie sein Vorgänger. Das Gerät ist 138,4 mal 67,3 mal 7,3 Milli­meter groß und mit 144 Gramm ein echtes Leicht­gewicht. Der Form­faktor ist mit dem des vor zwei Jahren vorge­stellten iPhone-SE-Modells iden­tisch. Für das "alte" Handy gekaufte Schutz­hüllen lassen sich auch für den neuen Hand­held verwenden, der unter dem Strich auch als iPhone 8 mit aktua­lisiertem "Innen­leben" durch­geht.

iPhone SE (2022) in der Redaktion angekommen

Foto: teltarif.de Zum Liefer­umfang gehört neben dem Smart­phone auch ein Light­ning-auf-USB-C-Kabel. Wie bei den "größeren" iPhone-Modellen liefert Apple aber kein Netz­teil mit. Auch ein Headset ist nicht im Preis enthalten. Mitge­lie­fert wird aber das "Werk­zeug" zum Öffnen des SIM-Karten­schachts. Dazu kommen Garan­tie­hin­weise in verschie­denen Spra­chen und ein Aufkleber mit Apple-Logo.

Gute Verar­bei­tung und schwache Kamera-Ausstat­tung

Das iPhone SE (2022) ist gut verar­beitet. Ober­halb des 4,7 Zoll großen Displays befinden sich die Hörmu­schel für Tele­fonate und die Front­kamera. Unter­halb des Touch­screens, der eine Auflö­sung von 750 mal 1334 Pixel liefert, ist der Home-Button mit Touch ID zu finden. Mit der Neuauf­lage des iPhone SE bietet Apple somit weiterhin ein Smart­phone an, das noch über die klas­sische Home-Taste und einen Finger­abdruck­sensor verfügt. Dafür ist die Gesichts­erken­nung (Face ID) nicht mit an Bord.

Das neue iPhone SE verfügt über einen Fingerabdruck-Sensor

Foto: teltarif.de Auf der Unter­seite befindet sich neben Laut­spre­cher und Mikrofon auch der Light­ning-Anschluss. Auf der linken Außen­seite sind neben dem Stumm-Schalter auch die beiden Laut­stärke-Tasten zu finden. Der Ein/Aus-Button und der SIM-Karten­schacht wurden auf der rechten Außen­seite des Smart­phones plat­ziert. Eine Klin­ken­buchse als Anschluss­mög­lich­keit für Kopf­hörer gibt es nicht.

Auf der Rück­seite des iPhone SE (2022) ist neben einem Apple-Logo die Haupt­kamera zu finden. Diese verfügt über eine Auflö­sung von 12 Mega­pixel. Mehrere Linsen gibt es - wie schon bei früheren Modellen des iPhone SE - nicht. Für die Front­kamera, die beispiels­weise für Selbst­por­traits und Video-Chats genutzt werden kann, hat es Apple sogar bei einer Auflö­sung von 7 Mega­pixel belassen. Das sind dann wohl die Kompro­misse, die Käufer gegen­über einem höher­wer­tigen Smart­phone von Apple machen müssen.

