Das kostet das iPhone SE 2022 bei Mobilfunk-Discountern

Lohnt es sich, das iPhone SE 2022 mit Vertrag beim Mobil­funk-Discounter zu kaufen, oder ist es güns­tiger, das Smart­phone über den Apple Store in 24 Monats­raten abzu­zahlen und einen Tarif separat dazu zu buchen?

Apples neuestes „Budget-Phone“, das iPhone SE 2022 (alias SE 3), ist im Apple Store seit dem 11. März vorbe­stellbar und landet ab dem 18. März zu einer UVP von 519 Euro in den Laden­geschäften oder im Brief­kasten des Kunden. Ein ganz schöner Batzen Geld für ein Gerät dieser Ausstat­tung, wenn­gleich Apple-Phones im Vergleich zu Geräten manch anderer Hersteller einen gerin­geren Wert­ver­lust verzeichnen.

Für dieje­nigen, die sich den 4,7-Zoller leisten, aber nicht gleich den vollen Betrag hinblät­tern wollen oder können, ermög­licht Apple eine 24-mona­tige soll­zins­freie Raten­zah­lung zu einem Obolus von 21,62 Euro pro Monat.

iPhone SE 2022 + 24-Monats-Tarif beim Discounter

iPhone SE 2022 im Discounter-Vergleich

Bild: Apple / teltarif

Eine weitere Möglich­keit, das iPhone SE 3 über Raten­zah­lungen zu finan­zieren, stellt ein 24-mona­tiger Vertrags­abschluss bei einem Netz­betreiber oder Discounter dar, der sowohl das Handy als auch einen Tarif beinhaltet.

Da es sich beim iPhone SE der dritten Gene­ration um ein relativ kleines Smart­phone handelt, das sich am ehesten an Alltags­nutzer mit geringem Daten­ver­brauch richtet und nicht an den Voll­zeit-Gamer oder Strea­ming-Dienst-Nutzer, der jeden Monat hohe Daten­mengen herun­ter­lädt, haben wir uns bei drei Discoun­tern nach dem iPhone SE 2022 (64 GB-Version) + 24-Monats-Tarif mit dem jeweils geringsten Daten­volumen umge­schaut.

Tarif Blau M + iPhone SE 2022

Der kleinste Daten­tarif, den Blau mit dem iPhone SE 3 zusammen anbietet, ist der Tarif Blau M. Dieser kostet inklu­sive Smart­phone 30,49 Euro pro Monat und beinhaltet in dieser Kombi­nation ein 2 GB großes Daten­volumen mit einer Down­load­geschwin­dig­keit von 25 MBit/s, eine Allnet-Flat in alle deut­schen Netze (inklu­sive SMS) und kosten­loses EU-Roaming. Für das Smart­phone fällt eine symbo­lische Anzah­lung von 1 Euro an, der Anschluss­preis entfällt. Den Versand des Smart­phones inklu­sive SIM-Karte berechnet Blau mit 4,99 Euro.

Die Kosten für den 24-Monats-Tarif Blau M inklu­sive iPhone SE 2022:

24 × 30,49 Euro für den Tarif Blau M inklu­sive iPhone SE 3 = 731,76 Euro

1 × 1 Euro Gerä­tean­zah­lung + 1 × 4,99 Euro Versand = 5,99 Euro

Komplett­preis für 24 Monate = 737,75 Euro

Würden wir das Finan­zie­rungs­angebot von Apple in Anspruch nehmen und unab­hängig davon den Tarif Blau Allnet L Basic wählen, der sogar 3 GB Daten­volumen beinhaltet, käme uns das deut­lich güns­tiger:

24 × 21,62 Euro für das iPhone SE 2022 = 518,88 Euro

24 × 6,99 Euro für den Tarif Blau Allnet L Basic = 167,76 Euro

Versand­kosten + Anschluss­preis = 0 Euro

Komplett­preis für 24 Monate = 686,64 Euro

Tarif winSIM LTE All 1 + 1 GB + iPhone SE 2022

Bei winSIM kostet der güns­tigste 24-Monats-Tarif, der zum iPhone 2022 ange­boten wird, 25,99 Euro monat­lich. Dieser beinhaltet ein 2 GB Daten­volumen mit bis zu 50 MBit/s, eine Flat ins deut­sche Handy- und Fest­netz, SMS ohne Aufpreis sowie eine EU-Flat. Die Anzah­lung für das iPhone SE 2022 beträgt 49,99 Euro, hinzu kommt ein Bereit­stel­lungs­preis von 29,99 Euro. Der Versand ist kostenlos.

Die Kosten für den 24-Monats-Tarif winSIM LTE All 1 + 1 GB inklu­sive iPhone SE 2022:

24 × 25,99 Euro Tarif winSIM LTE All 1 + 1 GB = 623,76 Euro

1 × Gerä­tean­zah­lung = 49,99 Euro

1 × Bereit­stel­lungs­preis bei Tarif mit Gerät = 29,99 Euro

Komplett­preis für 24 Monate = 703,74 Euro

Würden wir das Finan­zie­rungs­angebot von Apple in Anspruch nehmen und unab­hängig davon den Tarif winSIM LTE All 1 + 1 GB wählen, wäre das auch in diesem Fall güns­tiger:

24 × 21,62 Euro für das iPhone SE 2022 = 518,88 Euro

24 × 4,99 Euro für Tarif winSIM LTE All 1 + 1 GB = 119,76 Euro

1 × Bereit­stel­lungs­preis bei Tarif ohne Gerät = 0 Euro

Komplett­preis für 24 Monate = 638,64 Euro

cong­star Allnet Flat S + iPhone SE 2022

Bei cong­star können Sie das iPhone SE 3 mit monat­lich 20 Euro in 24 Raten abzahlen, hinzu kommt eine einma­lige Anzah­lung von 39 Euro. Somit kommen wir insge­samt auf 519 Euro, was der UVP (unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung) des Smart­phones entspricht.

Der güns­tigste Tarif hierzu ist die Allnet Flat S mit einem Monats­preis von 12 Euro und einer Tele­fonie- und SMS-Flat sowie kosten­losem EU-Roaming. Die Flat beinhaltet 3 GB Daten­volumen inklu­sive LTE 25 mit maximal 25 MBit/s. cong­star bietet viele verschie­dene Zubu­chungs­optionen an, die wir hier jedoch unbe­rück­sich­tigt lassen. Der Bereit­stel­lungs­preis beträgt einmalig 15 Euro, die Versand­kosten für das iPhone SE 2022 schlagen mit 4,99 Euro zu Buche.

Die Kosten für den 24-Monats-Tarif cong­star Allnet Flat S inklu­sive iPhone SE 2022:

24 × 20 Euro für das iPhone SE 2022 = 480 Euro

24 × 12 Euro Tarif Allnet Flat S = 288 Euro

1 × Gerä­tean­zah­lung = 39 Euro

1 × Bereit­stel­lungs­preis = 15 Euro

1 × Versand­kosten = 4,99 Euro

Komplett­preis für 24 Monate = 826,99 Euro

Kaum verwun­der­lich: Auch hier würden wir bei einer Raten­zah­lung über den Apple Store und einer sepa­raten Buchung der cong­star Allnet Flat S weniger bezahlen, wenn­gleich der Preis­unter­schied nicht so hoch ausfällt wie bei den vorhe­rigen Anbie­tern:

24 × 21,62 Euro für das iPhone SE 2022 = 518,88 Euro

24 × 12 Euro für cong­star Allnet Flat S = 288 Euro

1 × 15 Euro Bereit­stel­lungs­preis = 15 Euro

1 × Versand­kosten von SIM-Karte ohne Post­ident = 0 Euro

Komplett­preis für 24 Monate = 821,88 Euro

Fazit: Lieber den Tarif separat dazu buchen

Möchten Sie das iPhone SE 2022 mit einer güns­tigen Telefon- und Daten­flat­rate nutzen, empfehlen wir, das Smart­phone direkt über Apple zu finan­zieren und den Tarif separat dazu zu buchen, da Sie sonst in jedem Fall drauf­zahlen.

Zumal gibt es denselben Tarif oft auch in einer monat­lich künd­baren Version, sodass Sie sich gege­benen­falls nur bei der Gerä­teab­zah­lung auf 24 Monate verpflichten.

Wählen Sie eine teurere Tele­fonie- und Daten­flat­rate mit Zusatz­optionen plus Handy, fällt der Preis­unter­schied oft geringer aus als hier darge­stellt, da die Kosten für das Smart­phone in der Regel mit anstei­gender Höhe des Tarif­preises sinken.

Wie sich das iPhone SE 2022 im ersten Test geschlagen hat, lesen Sie in einer weiteren News.