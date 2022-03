Kamera-Battle: iPhone SE (2022) vs. iPhone 13 mini

iPhone SE (2022) und iPhone 13 mini liegen sich preis­lich am nächsten. Das SE der dritten Gene­ration ist für ab 519 Euro (64 GB) zu bekommen, das iPhone 13 mini kostet bei Apple direkt in der kleinsten Spei­cher­aus­stat­tung (128 GB) 799 Euro. Da das Modell bereits seit September vergan­genen Jahres erhält­lich ist, liegt der derzei­tige Markt­preis bei rund 729 Euro.

Die opti­schen Unter­schiede zwischen iPhone SE (2022) und iPhone 13 mini sind eindeutig: Apple recy­clet aber letzt­lich bei beiden iPhone-Designs aus der Vergan­gen­heit. Trotzdem ist das iPhone 13 mini optisch das moder­nere. iPhone 13 mini (l.) und iPhone SE (2022)

Bild: teltarif.de Auch bei der Kamera gibt es bedeu­tende Unter­schiede: So ist die 12-Mega­pixel-Singel-Linse (Weit­winkel) auf der Rück­seite des iPhone SE (2022) im Vergleich zu vielen anderen Smart­phone-Modellen ganz schön mager. Nun muss das nicht immer gleich bedeuten, dass eine Smart­phone-Kamera nichts kann. Im Vergleich mit der Kamera des iPhone 13 mini, bei der es zwei 12 Mega­pixel-Kameras (Weit- und Ultra­weit­winkel), opti­schen Zoom und einen Nacht­modus gibt, ist beim mini-Modell aber mehr Flexi­bilität gegeben.

Wir haben die Labor-Aufnahmen der Haupt­kamera von iPhone SE (2022) und iPhone 13 mini sowie Außen-Aufnahmen mitein­ander vergli­chen. Welche Kamera macht die besseren Bilder?

iPhone SE (2022)/iPhone 13 mini: Haupt­kamera im Labor-Vergleich

iPhone 13 mini (l.) und iPhone SE (2022)

Bild: teltarif.de

Zunächst verglei­chen wir die Aufnahmen, die wir mit den Haupt­kameras beider iPhone-Modelle unter Labor­bedin­gungen aufge­nommen haben. Alle Aufnahmen haben wir mit vorein­gestelltem 4:3-Format gemacht, in der Kamera-App ist auch 16:9 akti­vierbar.

Die Aufnahmen von iPhone 13 mini und iPhone SE (2022) bei guten Licht­ver­hält­nissen unter Labor­bedin­gungen sind nahezu iden­tisch. Beide Ergeb­nisse sind schlicht sehr gut. Die Kamera des iPhone 13 mini kann bei schlechten Licht­ver­hält­nissen unter Labor­bedin­gungen im Stan­dard­modus nicht gerade bril­lieren. Das Ergebnis ist viel zu dunkel, wodurch natür­liche Farb­dar­stel­lung und Detail­wie­der­gabe verschluckt werden. Deut­lich besser ist die Aufnahme im (Auto-)Nacht­modus. Die Hellig­keit wird nach oben geschraubt, was die Farben besser erkennbar werden lässt. Zudem treten mehr Details zum Vorschein. Kamera-Setup des iPhone SE (2022)

Bild: teltarif.de Einen Nacht­modus bietet die Kamera-App auf dem iPhone SE (2020) nicht. Es bleibt also nur der Stan­dard-Modus, um bei schlechten Licht­bedin­gungen Aufnahmen zu machen. Das Ergebnis unter unseren Labor­bedin­gungen ist nicht brauchbar, weil Farb­treue nicht gegeben ist, und Details aufgrund fehlender Hellig­keit und starkem Rausch­ver­halten verdrängt werden.

Die Labor-Aufnahmen mit den Haupt­kameras von iPhone 13 mini und iPhone SE (2022) können Sie sich nach­fol­gend anschauen.

Test­labor: iPhone 13 mini

Test­labor: iPhone SE (2022)

Aufnahmen im direkten Vergleich

Außen-Aufnahmen im Vergleich

Die Kamera des iPhone 13 mini liefert bei guten Licht­bedin­gungen gute Aufnahmen. Das gilt auch für die Kame­raleis­tung des iPhone SE (2022). Wie eingangs erwähnt, ist die Kamera des dritten SE nicht so flexibel, so auch nicht wie die Kamera des iPhone 13 mini. Bei fünf­fachem Zoom ist bei beiden Kameras Schluss. Die Anzeige in der Kamera-App des SE ist stufenlos, weshalb klei­nere Zoom­stufen nicht so einfach zu bestimmen sind wie in der Kamera-App des iPhone 13 mini. Kamera-Setup des iPhone 13 mini

Bild: teltarif.de Wir haben beim SE der dritten Gene­ration etwa eine 2,5-fache Vergrö­ßerung einstellen können. Grund­sätz­lich ist die Qualität der Aufnahmen sehr ähnlich, Farb­wie­der­gabe und Detail­grad sind in Ordnung. Nach anschlie­ßendem manu­ellen Rein­zoomen in das Bild werden Details aber durch Unschärfe über­lagert.

Beide iPhone-Modelle stoßen im fünf­fachen Zoom­bereich im Hinblick auf die entfern­teren Bereiche an ihre Grenzen und produ­zieren starkes Bild­rau­schen, was zulasten der Details geht.

Die Außen-Aufnahmen mit den Haupt­kameras von iPhone 13 mini und iPhone SE (2022) können Sie sich nach­fol­gend anschauen.

Außen-Aufnahmen: iPhone 13 mini

Außen-Aufnahmen: iPhone SE (2022)

Aufnahmen im direkten Vergleich

Fazit des Kame­raver­gleichs

Die Kamera des iPhone 13 mini ist im Stan­dard-Modus bei guten Licht­bedin­gungen nicht besser als die des iPhone SE (2022), auch bei maxi­maler Zoom­ein­stel­lung sind die Unter­schiede nicht bedeu­tend. Im Gegen­satz zum iPhone SE der dritten Gene­ration verfügt das iPhone 13 mini über einen zwei­fach opti­schen Zoom­bereich, der sich bei unseren Test­auf­nahmen aber nicht wirk­lich als großer Mehr­wert im Vergleich mit dem 2,5-fachen digi­talen Zoom der iPhone-SE-2022-Kamera entpuppte. Darüber hinaus verfügt die Kamera des iPhone SE (2022) nicht über einen Nacht­modus, im Gegen­satz zur Kamera des iPhone 13 mini, bei der die Labor-Aufnahme bei schlechtem Licht damit deut­lich opti­miert wird.

Auch abseits der Kamera ist das iPhone 13 mini klar das bessere Smart­phone. Das Einstiegs­modell verfügt nomi­nell nicht nur über die doppelte interne Spei­cher­kapa­zität, das Display-Design ist mit 5,4 Zoll im Gegen­satz zu 4,7 Zoll ohne die breiten Balken des iPhone SE (2022) auch moderner. Wer gerade Wert auf ein klei­neres Smart­phone legt, bekommt mit dem iPhone 13 mini (131,5 mm mal 64,2 mm mal 7,65 mm, 140 Gramm) im Gegen­satz zum iPhone SE der dritten Gene­ration (138,4 mm mal 67,3 mm mal 7,3 mm, 144 Gramm) größ­ten­teils sogar noch gerin­gere Abmes­sungen und Gewicht. Der Aufpreis von rund 200 Euro (Vergleich UVP des iPhone SE 2022 mit 64 GB und Markt­preis der 128-GB-Version des iPhone 13 mini mit 128 GB) lohnt sich unserer Meinung nach in jedem Fall.

Weitere Details zum iPhone 13 mini und iPhone SE (2022) lesen Sie jeweils in einem Test­bericht.