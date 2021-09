iPhone SE (2020): Günstige Retro-Alternative zum iPhone 13

Gerade sind Apples iPhone-13-Modelle top aktuell. Wem iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro oder iPhone 13 Pro Max zu teuer sind, aber es ein Smart­phone mit iOS sein soll, hat mit dem iPhone SE (2020) eine preis­güns­tigere Alter­native.

Das Händler-Duo MediaMarkt und Saturn bietet das Modell derzeit güns­tiger an. Im Vergleich mit den UVPs der iPhone-13-Serie präsen­tiert sich das Angebot als Schnäpp­chen. Ob dem auch wirk­lich so ist oder ob das iPhone SE (2020) von anderen Händ­lern güns­tiger ange­boten wird, sagen wir Ihnen im Preis­check. Ange­bote von Market­place-Händ­lern haben wir wie immer nicht berück­sich­tigt.

iPhone SE (2020) bei MediaMarkt/Saturn: Ja oder nein?

Apple iPhone SE (2020)

Bild: teltarif.de

Die UVP für die 64-GB-Version des iPhone SE (2020) liegt bei 479 Euro. Wer derzeit bei MediaMarkt oder Saturn kauft, kann das Modell 50 Euro güns­tiger erhalten. Der Preis von 429 Euro gilt aber nur für die weiße Version. Dabei handelt es sich auch um den aktuell güns­tigsten Preis. Bei anderen Händ­lern kostet das iPhone SE (2020) mit 64 GB Spei­cher rund 450 Euro inklu­sive Versand­kosten. Das gilt auch beispiels­weise für die schwarze Farb­vari­ante, sofern man sich nicht mit dem weißen Modell anfreunden kann.

Grund­sätz­lich sind die Ange­bote von MediaMarkt und Saturn also aktuell am güns­tigsten. Es ist durchaus empfeh­lens­wert, wenn man ein iPhone haben möchte, das nicht so viel kostet wie die neuen Modelle und auch vermut­lich noch einige Zeit mit Updates versorgt wird. Der Preis für das iPhone SE (2020) war aber zeit­weise auf unter 400 Euro gerutscht. Wer also nicht akut ein neues Smart­phone benö­tigt, könnte noch etwas Zeit verstrei­chen lassen und hoffen, dass dieses Preis­niveau wieder erreicht wird.

Inter­essant ist das iPhone SE (2020) aber nicht nur wegen des güns­tigeren Preises. Die neuen iPhone-Modelle sowie die Vorgänger verfügen nicht über einen physi­schen Touch-ID-Button. In Zeiten von Masken­pflicht ist das natür­lich von Vorteil, wenn das iPhone so mit dem Finger und nicht nur per FaceID entsperrt werden kann. TouchID ist auch von Vorteil, wenn der Kauf via Apple Pay bestä­tigt werden muss.

Details zum iPhone SE (2020) lesen Sie im ausführ­lichen Test­bericht von teltarif.de. Übri­gens: Das iPhone 13 Pro Max haben wir auch schon getestet.

