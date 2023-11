iPhone 14: SOS über Satellit weiterhin kostenlos

Seit einem Jahr ist der Notruf über Satellit für Besitzer eines iPhone 14 (Plus) und iPhone 14 Pro (Max) verfügbar. So haben Nutzer die Möglich­keit, im Notfall auch abseits der Versor­gungs­bereiche terres­tri­scher Mobil­funk­netze Hilfe herbei­zuholen. Zu diesem Zweck können Text­mit­tei­lungen verschickt und der eigene Standort geteilt werden. Mitt­ler­weile ist der Service auch mit iPhone 15 (Plus) und iPhone 15 Pro (Max) verfügbar. Satellitengestützter Notruf mit dem iPhone

Apple hatte zum Start des Ange­bots ange­kün­digt, den Dienst für Nutzer des iPhone 14 (Plus) und iPhone 14 Pro (Max) für einen Zeit­raum von zwei Jahren kostenlos anzu­bieten. Wie eine Support-Seite auf der Home­page des Herstel­lers verrät, gelten die glei­chen Kondi­tionen auch für die Smart­phones der iPhone-15-Reihe, die Mitte September vorge­stellt wurde und noch im glei­chen Monat in den Verkauf ging.

Zum ersten Geburtstag des "Notruf SOS über Satellit" genannten Dienstes hat Apple nun ange­kün­digt, die kosten­lose Nutzungs­zeit für Besitzer eines der vier iPhone-14-Modelle um ein Jahr zu verlän­gern. Den Gratis-Zeit­raum bezeichnet Apple jetzt als "kosten­lose Test­phase". Die Verlän­gerung gelte für alle iPhone-14-Nutzer, die ihr Smart­phone vor dem 15. November 2023, 12 Uhr, in einem Land akti­viert haben, in dem der Satel­liten­dienst zur Verfü­gung steht.

In diesen Ländern funkt das iPhone auch über Satellit

Der SOS-Dienst über Satellit steht derzeit in folgenden 16 Ländern zur Verfü­gung: Austra­lien, Belgien, Deutsch­land, Frank­reich, Groß­bri­tan­nien, Irland, Italien, Kanada, Luxem­burg, Nieder­lande, Neusee­land, Öster­reich, Portugal, Schweiz, Spanien und USA. Bislang hat Apple noch keine Details zu einer mögli­chen Erwei­terung auf weitere Staaten genannt.

Der Hersteller hat auch noch nicht bekannt­gegeben, welche Kosten auf Inter­essenten zukommen, die den Satel­liten-Notruf auch nach dem Gratis-Nutzungs­zeit­raum verwenden möchten. Apple betont, dass der neue Dienst in den zwölf Monaten seiner Exis­tenz "viel bewirkt" habe. Der Service habe dazu beigetragen, "viele Menschen­leben zu retten".

Andere Smart­phone-Hersteller zeigen offenbar weniger Inter­esse an einer Satel­liten-Anbin­dung für ihre Mobil­tele­fone. Einem heise-Bericht zufolge hat Qual­comm die erst Anfang des Jahres ange­kün­digte Koope­ration mit dem Satel­liten­tele­fonie-Netz­betreiber Iridium wieder beendet. Die Technik sei start­klar, aber von Seiten der Handy-Hersteller sei das Inter­esse eher klein.

Die Satel­liten-SOS-Funk­tion des iPhone können Inter­essenten auch auspro­bieren, ohne gleich einen (falschen) Notruf abzu­setzen. Details zu unserem iPhone-Sat-Test finden Sie in einem weiteren Beitrag.