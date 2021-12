iPhone, Samsung & Co.: Diese Flaggschiffe erwarten wir 2022

Im kommenden Jahr werden die Smart­phone-Hersteller wieder versu­chen, sich gegen­seitig mit Flagg­schiffen zu über­treffen. Im nun vergan­genen Jahr 2021 gab es einige hoch­karä­tige Modelle aus den Reihen von Samsung, Apple, OnePlus und Co., von denen im kommenden Jahr Nach­folger erwartet werden.

In der nach­fol­genden Über­sicht beschränken wir uns auf Premium-Geräte. Dabei haben wir uns in erster Linie an den bekannten Vorstel­lungs­zyklen der Smart­phone-Hersteller orien­tiert. Trotzdem sind das erst einmal nur Prognosen. Eine Garantie, dass die Modelle auch tatsäch­lich in den genannten Zeit­räumen erscheinen werden, gibt es nicht.

Wir gehen chro­nolo­gisch vor und beginnen im Januar mit dem Samsung Galaxy S21 FE. Beim Klick auf das Bild gelangen Sie zum jeweils nächsten.