iPhone-Sofort-Reparatur bei MediaMarkt und Saturn gestartet

Apple-Smartphones wie das iPhone 11 (Bild) lassen sich ab sofort bei MM/Saturn reparieren

Bild: teltarif.de Das Elek­tro­händler-Gespann MediaMarkt und Saturn bietet nun auch einen Sofort-Repa­ratur-Service für zahl­reiche iPhone-Modelle mit origi­nalen Ersatz­teilen an. Kunden sollen ihr defektes Gerät in einer Filiale abgeben und es nach 1 bis 2 Stunden genesen wieder abholen können. Ob die Zeit­spanne einge­halten werden kann, hängt jedoch von der Verfüg­bar­keit der Original-Ersatz­teile ab, wie Saturn auf seiner Service-Seite erklärt. Durch die Verwen­dung der origi­nalen Ersatz­teile geht die Apple-Garantie nicht verloren.

Neben der Display­repa­ratur werden auch Service­leis­tungen wie Akku­tausch und klei­nere Dienste wie Schutz­folie aufbringen, Klein­tei­lere­paratur (wie der Austausch des Home Buttons), Daten­transfer, Erst­ein­rich­tung und Daten­ret­tung ange­boten.

iPhone-Repa­ratur bei MM/Saturn: Preise

Bild: teltarif.de Die Display­repa­ratur ist von den ange­botenen Service­leis­tungen am kost­spie­ligsten. MediaMarkt und Saturn bieten die Sofort-Repa­ratur für zahl­reiche Modelle an, begin­nend beim iPhone 6s bis zu aktu­ellen Modellen wie dem iPhone 11 Pro Max. Das Ende April veröf­fent­lichte iPhone SE (2020) ist in der Liste nicht aufge­führt. Aufgrund der Baugleich­heit zu Modellen wie dem iPhone 8 wird vermut­lich auch bei dem neueren Modell das Display repa­riert werden können.

Die Kosten für den Display­tausch sind als Fest­preis gestaltet. Für iPhone 6s, iPhone 7 und iPhone 8 werden jeweils 169 Euro fällig, die größeren Plus-Modelle der Reihen "6S", "7" und "8" kosten 20 Euro mehr. Die Display­repa­raturen von iPhone X, iPhone XS und iPhone 11 Pro kosten jeweils 309 Euro, die von XS Max und 11 Pro Max liegen bei 359 Euro. Kunden, die das Display des iPhone XR oder iPhone 11 repa­rieren lassen wollen, zahlen jeweils 219 Euro. Preise für das iPhone 11

Bild: MediaMarkt, Screenshot: teltarif.de Der Akku­tausch wird zum Fest­preis von 55 Euro für die Modelle iPhone 6S(Plus), iPhone 7(Plus) und iPhone 8(Plus) ange­boten. Für 75 Euro kann der Strom­spei­cher für die Modelle iPhone X, iPhone XS(Max), iPhone XR, iPhone 11 und iPhone 11 Pro (Max) ausge­tauscht werden.

Die Klein­tei­lere­paratur - wie der Austausch des Home Buttons für iPhone-Modelle mit dieser physi­schen Taste - startet bei 59 Euro. Der gleiche Ab-Preis hat auch bei Repa­raturen von Laut­spre­cher und Lade­buchse Gültig­keit. Neue iPhones können für ab rund 20 Euro erst­ein­gerichtet werden. Die Daten­ret­tung kostet 99 Euro, Daten­transfer 15 Euro.

