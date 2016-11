Eines der kommenden Apple iPhones könnte faltbar werden. Zumindest hat sich Apple ein Patent an einem faltbaren Gehäuse gesichert, das zum größten Teil aus Kohlenstoff-Nanoröhrchen bestehen wird. Das faltbare iPhone soll in einem geringeren Umfang auch aus Glas, Aluminium, Keramik und Kunststoff bestehen, wie patentlyapple.com berichtet.

Das Nanoröhrchen-Design soll unter anderem wichtige Komponenten wie Leiterplatten oder Signalkabel schützen: Das Smartphone soll robust, aber gleichzeitig flexibel sein. Eine Skizze zeigt grob, wie das faltbare iPhone der Zukunft aussehen könnte. Der Abbildung zufolge könnte ein künftiges iPhone aus zwei Hälften bestehen, die wie ein Buch in der Mitte zusammen­geklappt werden können. Apple hat bereits Anfang 2015 ein Patent für ein flexibles iPhone angemeldet.



Sieht so das Apple iPhone der Zukunft aus? Sieht so das Apple iPhone der Zukunft aus?

Andere Hersteller haben ähnliche Ideen

Apple ist nicht der erste Hersteller, der an einer Technologie für ein faltbares Smartphone arbeitet. Allem voran hat Samsung bereits einige Patente für ein biegsames Smartphone eingereicht. Den Gerüchten zufolge könnte Samsung schon im kommenden Jahr ein Smartphone oder Tablet mit einem faltbaren Display vorstellen. Aber auch Lenovo und andere Hersteller schlafen nicht. So arbeitet Lenovo an einem biegsamen Smartphone und Tablet und hat erste Prototypen bereits gezeigt.

Der größte Vorteil eines faltbaren Smartphones dürfte sein, dass es dadurch kompakter wird und besser in die Tasche passt. Heutzutage werden immer mehr Smartphones mit einem Display über 5 Zoll vorgestellt; daher wünschen sich einige Besitzer die Zeiten zurück, in denen das Smartphone handlicher war. Dennoch möchte einigen dieser Besitzer die Vorteile eines großen Displays nicht missen. Wenn es den Herstellern gelingt, die Vorzüge aus beiden Welten zu kombinieren, könnte diese Innovation großes Potenzial haben. Fraglich ist, ob Apple das kommende iPhone 8 oder 8 Plus schon als Klapp-Smartphone mit extra großem Display herausbringen wird.

Die beiden aktuellen Apple-Flaggschiffe besitzen zwar kein flexibles Display, können aber mit anderen Ausstattungsmerkmalen punkten. In unserem Kauf-Ratgeber erfahren Sie, welche Unterschiede und Gemein­samkeiten zwischen dem Apple iPhone 7, 7 Plus, 6S und 6S Plus bestehen.