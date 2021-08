iOS 14.7.1: Viele iPhones zeigen "kein Netz" an

Viele iPhone-Besitzer beklagen nach dem Update auf iOS 14.7.1 einen schlech­teren Mobil­funk­emp­fang. Eine Lösung ist nicht in Sicht.

Einige iPhone-Besitzer beklagen seit der Instal­lation der aktu­ellen iOS-Version 14.7.1 über schlechten Mobil­funk­emp­fang. Auch Leser von teltarif.de berich­teten gegen­über unserer Redak­tion von diesem Effekt, während die in der Redak­tion genutzten iPhones bislang unver­ändert guten Mobil­funk­emp­fang haben. Wie betrof­fene Anwender berichten, ist das 4G-Signal seit dem Wechsel auf die aktu­elle Firm­ware deut­lich schlechter geworden. Das zeige sich deut­lich an Orten, wo zuvor guter LTE-Empfang möglich gewesen sei.

Je nach Empfangs­situa­tion am Aufent­haltsort wech­selt das iPhone den Angaben zufolge ins GSM-Netz, sodass nur noch ein sehr lang­samer Internet-Zugang über GPRS bzw. EDGE zur Verfü­gung steht. In einigem Fällen zeigt das iPhone auch schlicht "kein Netz" an, sodass gar kein Kontakt zum Mobil­funk­netz mehr möglich ist. Bei einer manu­ellen Netz­wahl bleibe die Liste der verfüg­baren Handy­netze leer.

Der Fehler wird auch im offi­ziellen Support-Forum von Apple disku­tiert. Betroffen sind demnach sowohl ältere als auch aktu­elle iPhone-Modelle. So berichten Besitzer eines iPhone 7 genauso von der Verschlech­terung des Mobil­funk­emp­fangs wie Nutzer eines iPhone 12 Pro Max. Aller­dings sind nicht alle Anwender betroffen und in einigen Fällen tritt das Problem nur kurz­zeitig auf.

Abhilfe möglich?

iOS 14.7.1 sorgt für Probleme

Foto: teltarif.de Einige Nutzer konnten nach eigenen Angaben für Abhilfe sorgen, indem sie den 5G-Empfang kurz­zeitig oder auch dauer­haft abge­schaltet haben. In anderen Fällen half dieser Trick nicht. Wenig hilf­reich ist auch ein Support-Doku­ment von Apple, das neben einem Neustart des Tele­fons auch ein Update der Netz­betreiber-Einstel­lungen oder das tempo­räre Entfernen der SIM-Karte empfiehlt.

Der Fehler tritt auch mit den aktu­ellen Netz­betreiber-Einstel­lungen auf und das Heraus­nehmen der SIM-Karte funk­tio­niert zumin­dest für Kunden nicht, die anstelle einer physi­schen Betrei­ber­karte ein eSIM-Profil verwenden. Als mögli­chen Lösungs­ansatz sieht Apple auch das Zurück­setzen der Netz­werk-Einstel­lungen. Dann sind aber auch alle WLAN-Pass­wörter gelöscht.

Nutzer­berichten zufolge führten die Tipps von Apple nicht zum Erfolg, sodass nur die Hoff­nung auf ein baldiges Soft­ware-Update bleibt, mit dem der Fehler behoben wird. Vor einigen Tagen gab es Hinweise darauf, dass Apple vor der Veröf­fent­lichung von iOS 15 noch ein Update auf iOS 14.8 plant.