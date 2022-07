Sicherheit: Apple bringt "Lockdown Modus" auf das iPhone

Apple schickt iPhone, iPad und Mac in den Lock­down. Das ist aller­dings nichts mit Beschrän­kungen im Zusam­men­hang mit der Corona-Pandemie zu tun. Statt­dessen handelt es sich bei der als "Lock­down Modus" bezeich­neten Funk­tion um ein neues Sicher­heits-Feature, das in iOS 16, iPadOS 16 und macOS 13 enthalten sein soll. Das Leis­tungs­merkmal, das in den bishe­rigen Beta-Versionen der neuen Betriebs­sys­teme noch nicht zu finden ist, soll die Smart­phones, Tablets und Computer noch besser nach außen "abdichten".

Gedacht ist der "Lock­down Modus" nach Angaben von Apple unter anderem für Poli­tiker und Bürger­rechtler, aber auch für Jour­nalisten, bei denen es auf ein beson­ders hohes Maß an Sicher­heit ankommt. Apple schränkt mit der neuen Funk­tion nicht nur Dienste anderer Anbieter, sondern zum Teil auch eigene Services ein, wie der ameri­kani­sche Tech­nolo­gie­kon­zern auf seiner Webseite erläu­tert. Der "Lock­down Modus" kann jeder­zeit ein- und ausge­schaltet werden.

Das passiert beim iPhone-Lock­down

Zum Start umfasst der Blockie­rungs­modus, wie die neue Funk­tion bei deutsch­spra­chiger Menü­füh­rung voraus­sicht­lich genannt wird, nach Angaben von Apple folgende Features:

iPhone bekommt Lockdown-Modus

Foto: Apple In den Nach­richten - also vor allem bei iMessage - werden mit Ausnahme von Bildern die meisten Anhänge blockiert. Auch Link-Vorschauen sind nicht verfügbar. Beim Surfen im Internet werden einige komplexe Webtech­nolo­gien, wie die Just-in-Time (JIT) JavaScript-Kompi­lie­rung, deak­tiviert. Anwender könnten vertrau­ens­wür­dige Webseiten von dieser Maßnahme ausnehmen.

Einge­hende Einla­dungen und Service­anfragen werden blockiert. Das betrifft auch FaceTime-Anrufe. Diese Einschrän­kung gilt nicht für Kontakte, die der Nutzer zuvor selbst ange­rufen oder an die er eine Anfrage geschickt hat. Ferner werden kabel­gebun­dene Verbin­dungen mit einem Computer oder Zubehör blockiert, wenn das iPhone gesperrt ist. Konfi­gura­tions­pro­file können nicht instal­liert werden und das Gerät kann sich nicht in ein Mobile Device Manage­ment (MDM) anmelden, wenn der Sperr­modus akti­viert ist.

Angebot wird weiter ausge­baut

Apple hat ange­kün­digt, den "Lock­down Modus" in Laufe der Zeit weiter auszu­bauen. Welche Funk­tionen in welchem Zeit­rahmen geplant sind, hat der Hersteller noch nicht bekannt­gegeben.

