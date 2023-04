iPhones lassen sich offiziell mit dem Windows-PC koppeln

Die iOS-Beta­phase von „Link to Windows“ ist beendet, ab sofort können alle iPhone-Anwender ihr Handy mit Windows 11 verknüpfen. So lassen sich beispiels­weise iMessage-Nach­richten direkt auf dem Note­book oder Desktop-Computer verfassen. Anrufe können eben­falls initi­iert und ange­nommen werden. Davon abge­sehen besitzt die Koppe­lung des Apple-Mobil­geräts über die iPhone-App „Link to Windows“ mit dem PC via „Smart­phone-Link“ keine weiteren Funk­tionen. Rudi­men­täre Handy­infor­mationen wie den Akku­stand können Anwender immerhin bereits begut­achten. Unter Windows 10 funk­tio­niert die Verbin­dung eben­falls.

Das iPhone verschmilzt mit dem Computer

Smartphone-Link auf Windows 11 unterstützt iPhones

xda-developers Nutzer eines Android-Mobil­tele­fons können dieses schon seit geraumer Zeit auf offi­ziellem Weg mit den Micro­soft-Betriebs­sys­temen Windows 10 und Windows 11 vernetzen. Im Februar wurde schließ­lich die Beta­phase der dazu benö­tigten Smart­phone-Anwen­dung „Link to Windows“ für iOS gestartet. Inter­essierte Tester können sich also schon seit einigen Wochen einen Eindruck der Funk­tion verschaffen. Jetzt startet das Feature offi­ziell, wie das Redmonder Entwick­ler­studio in seinem Blog bekannt gibt. Ein globales Ausrollen der Anwen­dung hat begonnen. Es sollen 85 Märkte und 39 Spra­chen unter­stützt werden. Deutsch­land zählt eben­falls dazu. Wir stießen bei xda-deve­lopers auf die Neue­rung.

Um von der Fusion Gebrauch zu machen, müssen Sie zunächst die iPhone-App „Link to Windows“ hier im Apple App Store herun­ter­laden und instal­lieren. Ein Betriebs­system ab iOS 14 ist zwin­gend erfor­der­lich. iPads werden leider zum aktu­ellen Zeit­punkt nicht unter­stützt. Nach der Instal­lation der Handy-App starten Sie diese und öffnen das Programm „Smart­phone-Link“ auf Windows 11. Anschlie­ßend folgen Sie den Anwei­sungen auf den Displays der Geräte. Derzeit ist die Soft­ware noch unaus­gereift. So lassen sich etwa nur über den PC empfan­gene oder gesen­dete iMessage-Nach­richten betrachten.

iPhone lässt sich auch unter Windows 10 koppeln

Auf Windows 10 gibt es den iPhone-Support ebenfalls

Andre Reinhardt Micro­soft selbst erwähnt dies zwar nicht im Blog­bei­trag, aber das Koppeln des Apple-Tele­fons mit dem Rechner klappt mit Windows 10 eben­falls. Als wir in der Redak­tion die Soft­ware „Smart­phone-Link“ auf besagtem Micro­soft-Betriebs­system star­teten, sahen wir den Hinweis auf die iPhone-Unter­stüt­zung. Da es sich um dieselbe Anwen­dung handelt, dürfte der Einrich­tungs­pro­zess mit jenem von Windows 11 iden­tisch sein.

