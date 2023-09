Apple hat am Donners­tag­abend Sicher­heits-Updates für iPhone, iPad, Mac und Apple Watch veröf­fent­licht.

Sicherheits-Updates von Apple

Foto: Picture Alliance/dpa Apple hat am Donners­tag­abend über­raschend Updates für seine Betriebs­sys­teme veröf­fent­licht. Wie der ameri­kani­sche Tech­nolo­gie­kon­zern bekanntgab, wurden mit den Aktua­lisie­rungen Sicher­heits­lücken geschlossen. Die Instal­lation ist somit allen Nutzern kompa­tibler Geräte empfohlen. Zudem sollte man sich mit dem Update nicht allzu lange Zeit lassen.

Für das iPhone steht die neue iOS-Version 16.6.1 zur Instal­lation bereit. Analog dazu steht für die Tablets von Apple die iPadOS-Version 16.1.1 zur Verfü­gung. Wer einen Computer von Apple besitzt, kann die macOS-Version 13.5.2 instal­lieren, um die vom Hersteller gefun­denen Schwach­stellen zu schließen. Wer eine Apple Watch nutzt, kann die Handy-Uhr mit der Version 9.6.2 von watchOS versorgen.

Inter­essant ist, dass Apple für dieses Sicher­heits-Update eine "echte" Betriebs­system-Aktua­lisie­rung nutzt, statt auf die "schnellen Sicher­heits­maß­nahmen" zurück­zugreifen, die in den vergan­genen Monaten teil­weise zum Einsatz kamen, um Sicher­lücken zu schließen. Dabei kam es aller­dings auch schon zu Problemen, sodass Anwender die Mini-Updates wieder löschen mussten.

Vorerst letztes Update für iOS 16?

Sicherheits-Updates von Apple

Foto: Picture Alliance/dpa Nach wie vor unklar ist, ob es Apple bei iOS 16.6.1 belässt oder ob das Unter­nehmen doch noch eine iOS-Version 16.7 veröf­fent­licht. In den vergan­genen Wochen wurde über dieses mögliche Update speku­liert. Aller­dings ist bis heute keine Beta-Version für ein neues "Punkt-Update" von iOS 16.x erschienen.

Für den kommenden Dienstag hat Apple zu einem Special Event einge­laden, auf dem die Smart­phones der iPhone-15-Reihe und neue Apple Watches vorge­stellt werden. Im Anschluss an die Keynote wird der Hersteller voraus­sicht­lich die Release Candi­dates von iOS 17, iPadOS 17 und watchOS 10 zum Down­load bereit­stellen.

Die Release Candi­dates entspre­chen in der Regel den Firm­ware-Versionen, die wenige Tage später an alle Kunden verteilt werden. Sollten sich doch noch Soft­ware-Fehler zeigen, hat Apple aber die Möglich­keit, diese noch zu beheben und eine zweite Release-Candi­date-Version nach­zulegen. Die finalen Versionen der neuen Betriebs­sys­teme für iPhone, iPad und Apple Watch sind in der Woche ab 18. September zu erwarten.