iOS 17.2 ist fertig: Das sind die neuen iPhone-Features

iOS 17.2 als Release Candidate verfügbar

Screenshot: teltarif.de Apple hat das neue iPhone-Betriebs­system iOS 17.2 fertig­gestellt. Am Diens­tag­abend hat der ameri­kani­sche Konzern den soge­nannten Release Candi­date veröf­fent­licht. Das ist die Version, die früher auch als Golden Master bezeichnet wurde. Diese entspricht in der Regel der Vari­ante, die wenige Tage später an alle Nutzer mit kompa­tiblen Geräten verteilt wird. Apple hat aber noch die Möglich­keit, nach­zubes­sern, falls in der Soft­ware noch Fehler gefunden werden.

Der Release Candi­date von iOS 17.2 bringt für iPhone 14 und iPhone 13 die Unter­stüt­zung für den kabel­losen Aufla­destan­dard Qi2 mit sich. Das geht aus dem Chan­gelog für das neue Betriebs­system für die Smart­phones von Apple hervor. Mit Qi2 werden Magnete verwendet, um Smart­phone und Lade­gerät optimal zuein­ander auszu­richten. Dadurch sollen Lade­vor­gänge mit bis zu 15 Watt möglich werden. Das klappte bisher beim iPhone nur mit MagSafe-zerti­fiziertem Zubehör.

Tage­buch-App kommt auf das iPhone

Screenshot: teltarif.de Schon in den ersten Beta-Versionen von iOS 17.2 hatte sich die Journal genannte Tage­buch-App von Apple gezeigt. Diese wurde bereits auf der Entwick­ler­kon­ferenz WWDC im Juni gezeigt und ist auch in der finalen Version der neuen Firm­ware enthalten. Die Möglich­keit, gemein­same Play­listen mit mehreren Personen bei Apple Music einzu­richten und zu pflegen, wurde von Apple hingegen wieder entfernt.

Mit den Kameras von iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max ist es darüber hinaus jetzt möglich, räum­liche Videos für die Apple Vision Pro aufzu­zeichnen. Eben­falls den Pro-Modellen der aktu­ellen iPhone-Gene­ration vorbe­halten ist der Action Button, den wir bereits von der Apple Watch Ultra kennen. Auf diesen Schalter können Nutzer jetzt auch eine Über­set­zungs­funk­tion legen.

Release Candi­dates auch für andere Apple-Geräte

Neben iOS 17.2 hat Apple auch den Release Candi­date von iPadOS 17.2 und von macOS 14.2 veröf­fent­licht. Für die Apple Watch steht watchOS 10.2 als Release Candi­date zur Verfü­gung, für das Apple TV die tvOS-Version 17.2. Das Apple TV bekommt unter anderem eine neue gestal­tete TV-App und eine Schnell-Such­funk­tion, die über die Siri-Taste auf der Fern­bedie­nung ausge­löst werden kann.

Die neuen Firm­ware-Versionen bringen außerdem Fehler­berei­nigungen mit sich und sind von daher für alle Nutzer kompa­tibler Geräte zu empfehlen. Nachdem die Release Candi­dates jetzt verfügbar sind, könnten die finalen Updates kommende Woche verteilt werden.

In einer weiteren Meldung haben wir über eine Sicher­heits­lücke beim iPhone berichtet, die schwer­wie­gender als bislang ange­nommen ist.