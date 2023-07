iPhone: So gelingt der Ausstieg aus Beta-Test für iOS 17

iPhone-Besitzer können die Teil­nahme am iOS-Beta-Test schnell und unkom­pli­ziert beenden. Aufwän­diger ist die Wieder­her­stel­lung der aktu­ellen stabilen Firm­ware-Version

Ausstieg aus der iOS 17 Beta

Fotos: Apple, Montage: teltarif.de Voraus­sicht­lich im September ist mit der Veröf­fent­lichung der finalen Version des iPhone-Betriebs­sys­tems iOS 17 zu rechnen. Die Beta-Version für Entwickler steht bereits seit Anfang Juni zur Verfü­gung. Mitt­ler­weile lädt Apple auch zum öffent­lichen Beta-Test ein. Nach den Erfah­rungen, die wir bisher mit iOS 17 Beta gemacht haben, läuft die neue Firm­ware schon sehr stabil. Dennoch kann es Gründe geben, aus dem Beta-Test auszu­steigen - etwa wenn ausge­rechnet eine häufig benö­tigte App nicht wie gewünscht funk­tio­niert.

Die frühere Praxis, bei der Inter­essenten Profile aus dem Beta-Portal von Apple instal­lieren mussten, um die Vorschau-Soft­ware zu erhalten, hat Apple vor wenigen Monaten aufge­geben. Seitdem kann im iPhone-Menü unter Einstel­lungen - Allge­mein - Soft­ware­update nicht nur ausge­wählt werden, ob man auto­mati­sche Aktua­lisie­rungen erlaubt. Der Anwender kann auch Beta-Updates erlauben - oder halt eben nicht.

Ausstieg aus der iOS 17 Beta

Fotos: Apple, Montage: teltarif.de Zur Teil­nahme am Beta-Programm genügt es, an dieser Stelle im Menü die gewünschte Vorschau-Version auszu­wählen. Diese wird je nach Verfüg­bar­keit im Anschluss instal­liert. Wer aus der Beta-Phase aussteigen möchte, kann an glei­cher Stelle im Menü die Instal­lation der Vorab-Soft­ware wieder abwählen. Im Anschluss bekommt das iPhone nur noch stabile neue Firm­ware-Versionen.

Diesen "Haken" hat der einfache Ausstieg aus der Beta-Phase

Nach­teil: Ein Down­grade kann der iPhone-Nutzer auf diesem Weg nicht auslösen. Das heißt, das Smart­phone verbleibt beispiels­weise auf der zuletzt instal­lierten Beta-Version von iOS 17, bis es eine höher­wer­tige stabile Firm­ware-Version gibt - etwa eine höhere Build-Nummer oder iOS 17.1, um nur zwei Beispiele zu nennen.

Wer sofort wieder die stabile Firm­ware-Version nutzen möchte, muss das Down­grade auf iOS 16.6 manuell durch­führen. Dazu muss das iPhone gelöscht und wieder­her­gestellt werden. Dazu wird neben dem Smart­phone auch ein Computer mit macOS oder Windows benö­tigt, auf dem die aktu­elle Version des Mac-Betriebs­sys­tems bzw. von iTunes für Windows läuft.

Nun wird das iPhone mit dem Rechner verbunden und in den Wieder­her­stel­lungs­modus versetzt. Wie das für welches iPhone-Modell funk­tio­niert, beschreibt Apple auf einer Support-Seite. Am Computer sollte im Menü (bzw. in der iTunes-Soft­ware) die Option zum Wieder­her­stellen des Mobil­tele­fons ange­zeigt werden. Nach einer Bestä­tigung erfolgt die Instal­lation. Im Anschluss muss das Gerät neu aufge­setzt oder aus einem Backup wieder­her­gestellt werden.

Wie berichtet hat Apple gestern Abend die finale Version von iOS 16.6 veröf­fent­licht.