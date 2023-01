iOS 16.4: Das sind die nächsten iPhone-Features

iOS 16.4: Erste Beta in Kürze?

Seit einer Woche ist iOS 16.3 als aktu­elle Betriebs­system-Version für das iPhone verfügbar. Demnächst ist mit einer ersten Beta-Vari­ante für das nächste Update, iOS 16.4, zu rechnen. Die neue Firm­ware könnte auch einige Funk­tionen mit sich bringen, die Apple bereits ange­kün­digt, bislang aber nicht reali­siert hat.

Wie berichtet sind im Quell­code von iOS 16.3 neue Hinweise auf Apple Music Clas­sical entdeckt worden. Apple arbeitet demnach weiterhin an der Umset­zung des Strea­ming­dienstes für klas­sische Musik. Dieser sollte ursprüng­lich schon im vergan­genen Jahr starten. Warum sich das Projekt verzö­gert, ist nicht bekannt.

Web-Push-Benach­rich­tigungen noch nicht reali­siert

Auf der Entwick­ler­kon­ferenz WWDC im Juni vergan­genen Jahres hatte Apple zudem Web-Push-Benach­rich­tigungen ange­kün­digt. Das Feature ist in den bishe­rigen Versionen von iOS 16 nicht enthalten. Denkbar wäre, dass die Funk­tion für den Safari-Browser mit iOS 16.4 nach­gereicht wird.

Die mit iOS 16.2 als Option einge­führte neue HomeKit-Archi­tektur sollte eigent­lich eine verbes­serte Perfor­mance liefern. Bishe­rigen Nutzer­berichten zufolge kam es aber zu erheb­lichen tech­nischen Problemen. Apple hat die Option wieder abge­schaltet, dürfte aber daran arbeiten, die HomeKit-Neue­rungen wieder anbieten zu können.

Eben­falls auf der WWDC ange­kün­digt und noch nicht umge­setzt wurde ein "iMessage Contact Veri­fica­tion Key", eine Funk­tion für mehr Sicher­heit und Daten­schutz, die Apple speziell für Anwender anbieten will, die poten­ziell "außer­gewöhn­lichen digi­talen Bedro­hungen ausge­setzt sind". Beispiele sind Regie­rungs­mit­glieder, Jour­nalisten und Menschen­rechtler.

"CarPlay 2.0" dauert noch

Ange­kün­digt hatte der iPhone-Hersteller auch Verbes­serungen für CarPlay. So sollen sich Klima­anlage und Auto­radio und weitere Fahr­zeug-spezi­fische Funk­tionen steuern lassen. Hierfür räumte Apple ein, dass die Umset­zung längere Zeit in Anspruch nimmt, zumal hierfür auch die Zusam­men­arbeit mit der Auto­indus­trie erfor­der­lich ist. Mit ersten Fahr­zeugen, die die CarPlay-Verbes­serungen in vollem Umfang unter­stützen, wird erst Ende 2023 gerechnet.

Weitere bislang nicht reali­sierte Neue­rungen betreffen vorerst nur den ameri­kani­schen Markt: Apple Pay Later soll Raten­zah­lungen mit Apple Pay ermög­lichen. Mit dem Apple Card Savings Account soll eine Art Spar­konto für die Debit-Karten von Apple geschaffen werden. Der von Tim Cook in Aussicht gestellte Deutsch­land-Start der Apple Card ist nie erfolgt.